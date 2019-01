Pojat joutuvat yhä peittämään tunteitaan ja intoaan kouluun – tutkijan mukaan Pisa-tutkimus antaa kuitenkin heistä väärän kuvan

Luukas Hakulinen, 10, viettää lomapäivää Superparkissa Joensuussa. Kun voltit on tehty trampoliinilla, Hakulinen siirtyy isänsä Toni Hakulisen, 40, kanssa jääkiekkoareenalle. Jääkiekko on isän ja pojan yhteinen harrastus. Isä on pelannut nuorena ja ryhtyi valmentamaan kolme vuotta sitten, kun poika alkoi pelata.

– Yhteinen homma tämä meille on, Hakulisen miehet myöntävät.

Luukas Hakulinen nauttii välipäivien pitkästä lomasta mutta kertoo pitävänsä myös koulunkäynnistä.

– Matematiikka on lempiaineeni, äidinkieli ei niinkään.

Hakulinen on esimerkki urheilullista ja reippaasta pojasta, jollaisia suuri osa nuorista miehistä on. Julkisuudessa pojat kuvataan kuitenkin usein yhtenäisenä massana, josta ollaan huolissaan. Pojat syrjäytyvät, pärjäävät tyttöjä huonommin koulussa ja ovat väkivaltaisia. Kun otsikoihin pääsevät riehuvat pojat, kukaan ei muista hiljaisia, luovia tai koulussa menestyviä poikia.

Hiljattain julkaistu Suomen ensimmäinen Poikatutkimus-kokoomateos antaakin pojista hyvin moninaisen kuvan.

– Poikakeskustelussa korostuvat usein kyselytutkimukset ja keskivertoanalyysit, jotka antavat hyvin suppean kuvan sukupuoliryhmistä. Tässä teoksessa poikia tarkastellaan laadullisen tutkimuksen kautta ja avarretaan samalla ahdasta poikakuvaa. Valtaosa pojista voi oikein hyvin, yliopistonlehtori Harry Lunabba Helsingin yliopistosta toteaa.

Pojat on poikia! Onko näin? Osittain kyllä ja osittain ei, vastaa Lunabba.

– Poikuus on nykyään hyvin monimuotoista. Kaikkien poikien ei ole enää pakko pelata jalkapalloa, vaan osa voi tanssia ja laulaa.

Samalla poikuuden taustalla on hegemonisia, kulttuurisia piirteitä, jotka määrittelevät poikuutta maskuliinisista lähtökohdista.

– Muutosta on tapahtunut, mutta pojat joutuvat yhä peittelemään tunteitaan ja koulupänttäystään. Kulttuurista juontaa myös tietynlainen kovuus, eli pojat eivät itke eivätkä pyydä apua.

Lunabba pitää kulttuurista nousevia piirteitä haitallisina poikien kehitykselle.

– Jatkuva tunteiden piilottelu on erittäin haavoittavaa. Samoin se, ettei poika saisi opiskella innoissaan uutta, vaikka yhteiskunta edellyttää tiedon uusintamista.

Lunabba kritisoi Pisa-tutkimusta, joka vääristää hänen mukaansa poikien koulumenestystä.

– Suurin osa pojista pärjää koulussa yhtä hyvin kuin tytöt. Erot koulumenestyksessä ovat hyvin pieniä.

Uudessa opetussuunnitelmassa on Lunabban mukaan paljon hyviä asioita, mutta myös huonoja. Pojille erityisen huonoja ovat ammatillisen koulutuksen uudistuksen lisäämä itseohjautuvuus ja rahan väheneminen aikuisresursseista.

– Itseohjautuvat palvelut eivät sovi pojille. Pojat eivät hakeudu kuraattorille, vaikka tarvitsisivat palveluja.

Lunabban mukaan poikien kanssa on käytettävä viekkaampia lähestymistapoja.

– Poikia on kannustettava tekemään asioita, mitkä kiinnostavat heitä oikeasti. Pojat tarvitsevat huolenpitoa ja peräänkatsomista.

Miten poikia on sitten paras lähestyä?

– Luottamuksellisten suhteiden kautta. Jokainen lapsi – ja poika – tarvitsee välittävän luottoaikuisen. Tarvitsemme laajemminkin lisää yhteisöllistä välittämistä.

Koulussa kaikkien aikuisten on oltava tuntosarvet herkkänä sille, että jokaiselle lapselle löytyy joku aikuinen, johon hän voi kiinnittyä, Lunabba sanoo.

– Ja haistellaan asiat mieluummin ennalta kuin vasta sitten, kun ongelmat ovat jo syntyneet. Yhteiskunnassa pitäisi olla mekanismeja, jotka ottavat automaattisesti kaikki mukaan esimerkiksi harrastustoimintaan. Raha ei saa olla este.

Poikien rooli muuttuu mutta hitaasti. Lunabban mukaan se ei myöskään kulje yhteen suuntaan. Valtaosa pojista voi hyvin, mutta huonommin voivat saattavat lipsua ääriryhmiin.

– Muutos on luokkakysymys, ja olen huolestunut tästä jakautumisesta. Hyvin koulutetut omaksuvat uusia, entistä pehmeämpiä ja monimuotoisempia pojan ja isän rooleja. Samalla perinteisistä maskuliinisista arvoista ponnistavat, synkät miesliikkeet nostavat päätään.