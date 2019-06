Poliisi: Aarnio ilmoittautui itse Helsingin vankilaan suorittamaan vankeusrangaistustaan

Jari Aarnio on ilmoittautunut itse Helsingin vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta, Helsingin poliisi kertoi Twitterissä ennen iltakymmentä. Poliisi on käynyt tunnistamassa hänet.

Kymmenen vuoden vankeustuomion hovioikeudessa saaneen Jari Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi luonnehti oikeudenkäynnin lopputulemaa pettymykseksi aiemmin päivällä.

– Kun Aarnio on sanonut, ettei ole syyllistynyt rikoksiin, lopputulema on suuri pettymys. Mutta nyt täytyy rauhassa lukea tuomio ja keskustella siitä päämiehen kanssa, että onko siellä ja missä määrin sellaisia asioita, joista voisi olla valituslupaa hakea.

Korkein oikeus (KKO) ei ota hovioikeuden ratkaisuja käsiteltäväkseen automaattisesti. KKO voi ottaa ratkaistavaksi esimerkiksi sellaisia asioita, joissa tarvitaan oikeudenkäyttöä ohjaavaa ennakkopäätöstä. Valtaosa valitusluvista myönnetään tällä perusteella, mutta valituslupa voidaan myöntää myös muun painavan syyn perusteella tai jos oikeudenkäynnissä esimerkiksi on tehty sellainen virhe, jonka perusteella ratkaisu pitäisi purkaa.

Leppiniemi ei lähde vielä arvioimaan sitä, mikä tällainen peruste voisi olla, koska hän ei ole vielä ehtinyt muiden töiden takia tutustua tuomioon. Hän toteaa, että juttu on monella tapaa poikkeuksellinen ja valtavan laaja.

– Tämä on ollut toki puolustukselle työläs juttu. Isossa jutussa ylipäätänsä pitää miettiä niitä kysymyksiä, mitkä valituslupakynnyksen voisivat ylittää.

Hänen mukaansa jutun laajuus huomioon ottaen kuusi vuotta kestänyt prosessi ei ole epänormaalin pitkä.

– Valitettavasti laajoissa jutuissa kuusi vuotta ei vielä ole poikkeuksellista. Meillä on paljon laajoja juttuja, joissa hovioikeustuomioon kuluessa on kulunut kuusi vuotta tai enemmänkin. Se tässä on kovin poikkeuksellista, että koko ajan on tehty lisätutkintaa.

Aarnio on jo istunut jopa yli puolet tuomiosta

Leppiniemi on päätynyt samaan laskelmaan kuin syyttäjät. Hänen mukaansa Aarnio on istunut noin kolme ja puoli vuotta vankeudessa, josta ison ajan eristyksissä.

– Kun puolet määrästä pitää istua, niin Aarniolla on noin kolme vuotta jäljellä. Siinä on erinäköisiä mahdollisuuksia koevapauteen siellä rangaistuksen lopussa. Eli esimerkiksi niin sanottuun pantarangaistukseen.

Prosessioikeuden professori uskoo, että hovioikeuden Aarnio-tuomio jää lopulliseksi

Prosessioikeuden professori Johanna Niemen mukaan hovioikeuden tuomio Jari Aarnion tynnyrijutussa on hyvin huolellinen ja perusteltu. Hänen mukaansa hovioikeus on tehnyt tarkkaa työtä käydessään läpi muun muassa Pasilan miehen puhelimia ja ihmisten liikkumista koskevan näytön.

– Hovioikeus on tehnyt todella hyvää työtä. Samoin kuin käräjäoikeus, se on huolellisesti paneutunut näyttöön siitä, missä kukin puhelin ja henkilö ovat liikkuneet, Turun yliopistossa työskentelevä Niemi sanoo STT:lle.

Niemi katsoo, että hovissa käsitelty uusi näyttö poliisin kulkuluvan tiedoista vahvistaa käräjäoikeuden käsitystä siitä, että huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio järjesteli huumeita Suomeen.

– Tämä uusi näyttö kulkulupatiedoista, johon hovioikeus hyvin pitkälle perustaa tuomionsa, vahvistaa oleellisesti käräjäoikeuden näkemystä siitä, mitä on tapahtunut.

Myös Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander pitää hovituomiota selkeänä ja perusteltuna.

– Hovioikeus näyttää selkeästi tulleen vakuuttuneeksi Aarnion syyllisyydestä huumausainerikoksiin, Melander sanoo.

Hän pitää uutta näyttöä kulkuluvista merkittävänä.

– Kulunvalvontatiedot yhdistettynä aikaisempaan näyttöön osoitti, että Aarnio on Pasilan mies ja että hän on syyllistynyt huumausainerikoksiin.

Sekä Niemi että Melander katsovat, että hovioikeus on käynyt huolellisesti läpi puolustuksen esittämät vaihtoehdot sille, mitä oikeudessa esitetty näyttö voisi osoittaa.

– Mitä laajemmin kokonaisuutta kaikki seikat huomioiden on tarkasteltu, sitä selvemmin vaihtoehtoiset tapahtumankulut ovat hovioikeuden mukaan sulkeutuneet pois. Relevantti merkitys oli kokonaisarvioinnissa tällä uudella näytöllä eli kulunvalvontatiedoilla, Melander sanoo.

Hovioikeus katsoi, että kulkutiedot antoivat lisätukea Aarnion syyllisyydelle

Hovioikeus vahvisti tänään Aarnion kymmenen vuoden tuomion muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Oikeuden mukaan Aarnio oli "Pasilan mies", joka prepaid-puhelinten avulla järjesteli hasistynnyreitä Suomeen.

Keskeisenä näyttönä oikeudessa olivat Pasilan miehen puhelimet. Syyttäjät, kuten aiemmin käräjä- ja nyt hovioikeus, katsoivat puhelinten olleen Aarnion hallussa ja tämän viestitelleen niillä huumeiden toimituksista. Aarnion puolustuksen mukaan puhelimet olivat huumepoliisin yhteispuhelimia, joilla pidettiin yhteyttä poliisin tietolähteisiin.

Syyttäjät toivat hoviin uutena näyttönä poliisilaitoksen kulkuluvan. Syyttäjän mukaan tiedot osoittivat Pasilan miehen puhelinten kulkevan nimenomaan Aarnion, ei muiden poliisimiesten mukana. Tuomiossaan hovioikeus totesi, että uusi näyttö antaa vahvaa lisätukea Aarnion syyllisyydelle.

"Vaikea nähdä olevan ennakkotapauksena arvoa muihin oikeudenkäynteihin"

Niemi arvelee, että tynnyrijutun oikeudenkäynnit on nyt käyty.

– Minun arvioni on, että tämä todennäköisesti ei etene korkeimpaan oikeuteen, hän sanoo.

– Valituslupaperusteista tärkein on ennakkotapaus, ja tämä on täysin poikkeuksellinen juttu. Tällä on vaikea nähdä olevan ennakkotapauksena arvoa muihin oikeudenkäynteihin. Jokin yksittäinen kysymys siellä saattaa olla, mutta pääsääntöisesti tässä on kyse yksittäisen tapauksen tapahtumankulusta ja sitä koskevasta näytöstä.

Toinen peruste valitusluvalle olisi oikeudenkäyntivirhe.

– Tässä on niin huolellisesti käyty oikeutta, että vaikea ajatella, että olisi jokin virheellisyys, jonka perusteella saisi valitusluvan.

Kolmas peruste olisi muut painavat syyt. Jutussa on kyse hyvin vakavista rikoksista, minkä Niemi katsoo voivan perustella valitusluvan saamista.

– Mutta sitten taas tämä on niin huolellisesti käyty käräjä- ja hovioikeudessa läpi, että vaikea kuvitella, että korkein oikeus antaisi tässä valituslupaa.