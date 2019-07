Poliisi Helsingin Hietalahden ampumisesta: "Ruotsista ja Norjasta tuttu ilmiö tullut Suomeen"

Helsingin Hietalahden tiistain ampumistapauksessa on kyse ilmiöstä, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa, arvioi tapauksen tutkinnanjohtaja STT:lle.

– Tämä on sellainen ilmiö tai rikostyyppi, joka on ollut hyvin tyypillistä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta minun tietojeni mukaan tämä on ensimmäinen tapaus, joka on tullut Suomeen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio STT:lle.

Kahta miestä haavoitettiin vakavasti ampumalla tiistaina kello 16:n aikaan Hietalahdessa Helsingin kantakaupungissa. Tapahtumapaikan läheisyydessä oli kymmeniä jalankulkijoita ja autoja, Larkio kertoo. Laukauksia oli useita, ja ampuminen aiheutti vaaraa paikalla olleille.

32-vuotiasta miestä epäillään kolmesta murhan yrityksestä. Kolmanteen murhan yrityksen kohteeseen ei osunut, mutta hän oli aivan toisen uhrin vieressä, poliisi kertoo.

Ampumisesta epäilty mies otetiin kiinni melko pian tapahtuneen jälkeen Vantaalta.

Larkio ei halunnut tarkentaa, mitä tarkalleen tarkoittaa muista Pohjoismaista tutulla rikostyypillä ja onko kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kyse on kuitenkin Larkion mukaan vakavasta rikollisuudesta, mutta viitteitä huumeisiin ei tällä tietoa ole.

Poliisilla käsitys motiivista

Epäilty ja uhrit, kaikki miehiä, tunsivat toisensa, ja poliisin mukaan kyse oli keskinäisten erimielisyyksien selvittelystä.

– Mistään perheen sisäisestä asiasta ei ole kyse, Larkio tarkentaa.

Poliisilla on käsitys myös motiivista.

– Mutta ennen kuin se vahvistuu, siitä ei voi sanoa mitään.

Epäiltyjä tai uhreja ei ollut kuultu vielä keskiviikkona iltapäivällä. Larkion mukaan epäiltyä on puhutettu, ja hän on ollut asiallinen. Uhrit ovat puolestaan sairaalahoidossa ja vielä sellaisessa kunnossa, ettei heitä voida kuulla. Kaikki kolme epäillyn murhan yrityksen kohdetta ovat syntyneet 1990-luvulla.

Koska epäiltyä ei ole vielä kuultu, Larkio ei halua kertoa tarkemmin siitä, miten tapahtumat ovat edenneet. Larkio ei kommentoinut esimerkiksi sitä, oliko epäilty liikkeellä yksin. On kuitenkin mahdollista, että uusia epäiltyjä vielä ilmenee.

Liikkeellä käsiaseen ja auton kanssa

Se tiedetään, että uhrit ja epäilty olivat liikkeellä eri autoilla, kaikki kolme murhayrityksen kohdetta samassa porukassa.

Ampuminen tapahtui vilkkaalla paikalla Hietalahdenkadun ja Porkkalankadun risteyksessä, ja sillä oli useita silminnäkijöitä. Yksi silminnäkijä kertoi tapahtuneen jälkeen STT:lle muun muassa, että pistooli kädessä ollut mies poistui paikalta kävellen Kamppia päin.

Poliisi vahvistaa, että kyse oli käsiaseesta. Poliisi etsi ampujaa pääkaupunkiseudulla ja muun muassa Ruoholahden metroaseman luona näkyi iltapäivällä raskaasti aseistautuneita poliiseja. Mies saatiin kiinni alle kaksi tuntia ampumisen jälkeen.

Larkio ei kertonut epäillyn mahdollisesta rikostaustasta, kotipaikasta tai kansallisuudesta.