Poliisi: Himoksen harrikkatapahtuma sujunut erittäin rauhallisesti – osa yleisöstä lähtenyt kotimatkalle

Poliisin mukaan Jämsän Himoksella järjestettävä yleisötapahtuma Super Rally 2019 on sujunut erinomaisesti. Paikalla on ollut suuri joukko moottoripyöräharrastajia. Järjestäjien mukaan tilaisuuteen oli perjantai-iltaan mennessä myyty noin 7400 lippua.

Poliisin näkökulmasta tapahtuma on sujunut tähän asti erittäin rauhallisesti. Perjantain ja lauantain välisenä yönä alueella on ollut vain yksittäisiä, vähäisiä häiriötehtäviä.

Tapahtumajärjestäjä on vastannut turvallisuusjärjestelyistä tapahtuma-alueella ja poliisi on tukenut yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa sekä valvonut liikennettä.

Suureen yleisötapahtumaan ja lisääntyneeseen liikennemäärään varauduttiin poliisissa muun muassa panssaroiduilla poliisiautoilla, jotka ovat normaalia poliisin päivittäistoiminnassa mukana olevaa kalustoa ja joita tullaan näkemään myös muissa kesän yleisötapahtumissa.

Tapahtuma päättyy sunnuntaina, mutta osa yleisöstä on jo lähtenyt kotimatkalle.

