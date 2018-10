Poliisi Köhniön turmasta: kuorma-auton kuljettaja ei kyennyt huomaamaan auton vieressä ollutta äitiä ja lastenrattaita – "Seuraukset olisivat voineet olla huomattavasti traagisemmat"

Sisä-Suomen poliisi on edistynyt tiistaina Köhniössä sattuneen onnettomuuden tutkinnassa. Liikenneonnettomuudessa menehtyi tiistai-iltapäivällä alle 30-vuotias nainen.

Poliisin tiedotteen mukaan Jyväskylän Erämiehenkadulla sattunut liikenneonnettomuus on tapahtumakokonaisuutena monella tavalla erittäin valitettava. Lastaan vaunuissa työntänyt nainen on lähtenyt ylittämään työmaan vieressä autotietä, jolloin hän on jäänyt kuorma-auton alle. Poliisin mukaan kuorma-auton kuljettaja ei ole kyennyt huomaamaan kuorma-autonsa vierustalla olleita jalankulkijoita.

Naisen työntämät lastenrattaat ovat tapahtuman yhteydessä jääneet kiinni kuorma-auton etuosaan tai puskuriin ja raahautuneet lyhyen matkan kuorma-auton mukana. Vaunuissa ollut alle 2-vuotias lapsi ei kuitenkaan vahingoittunut. Poliisista kerrotaan, että esitutkinnan perusteella tapahtumaketjun seuraukset olisivat voineet olla kuitenkin huomattavasti traagisemmat.

Sivullisten ihmisten aktiivinen toiminta on poliisin käsityksen mukaan merkittävästi ehkäissyt lisähenkilövahinkojen syntymistä. Kuorma-auton kuljettaja on vasta sivullisen autoilijan antamien merkkien jälkeen havainnut tapahtumiin liittyvän jotakin erittäin epätavallista.

Lisäksi poliisi kertoo, että julkisuudessa esitetyistä arveluista poiketen esitutkinnassa ei ole tullut ilmi mitään sellaista, jonka mukaan läheinen linja-autopysäkki liittyisi millään tavalla tapahtumiin.

Tapauksen esitutkinta jatkuu. Seuraavaksi poliisi selvittää muun muassa sitä, millä tavoin asianosaisten toiminta on kyseisessä liikenneympäristössä vaikuttanut tapahtumien kulkuun. Poliisi epäilee kuorma-auton kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta.

Kuljettaja on poliisin mukaan kertonut tehneensä liikkeelle lähtiessään kaikkensa havaitakseen muita tielläliikkujia.