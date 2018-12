Poliisi: Keravan asemalla pahoinpidelty oli viisikymppinen mies – lähistöltä otettiin kiinni kaksi epäiltyä

Mies kuoli Keravan rautatieasemalla tapahtuneen tappelun jälkeen aikaisin sunnuntaiaamuna, kertoo poliisi. Tapahtumapaikalta tiedottomana löydetty uhri, vuonna 1962 syntynyt mies, kuoli elvytysyrityksistä huolimatta. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yleisjohtajan, komisario Mikko Kiisken käsityksen mukaan pahoinpitely tapahtui asemalaiturilla.

– Häntä elvytettiin siinä heti, kun hänet tavattiin poliisin ja pelastushenkilökunnan toimesta, mutta valitettavasti elvytystoimenpiteet eivät muuttaneet tilannetta, Kiiski kertoo.

Pian tämän jälkeen poliisi otti tapahtumapaikan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä epäiltynä taposta. Kiinniotetut ovat vuonna 1986 syntynyt mies ja vuonna 1981 syntynyt nainen. Poliisin mukaan esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että nainen ja mies olivat pahoinpidelleet uhria yhdessä, minkä seurauksena uhri on kuollut.

Viranomaiset selvittävät parhaillaan tapahtumien tarkempaa kulkua. Hälytys rautatieasemalle tuli noin kahden aikaan aamuyöllä.

Hätäkeskukselle tehtiin ilmoitus useamman ihmisen tappelusta, eikä Kiisken mukaan useamman ihmisen osallisuutta tapahtumaan voida vielä myöskään sulkea pois.

– Sitä selvitetään parhaillaan. Hätäkeskukseen ja sitä kautta poliisille on tullut ilmoitus, että siellä on useamman ihmisen tappelu käynnissä, mutta tässä kohdin esitutkintaa alkaa vaikuttaa siltä, että tämä tapahtuma on liittynyt keskeisesti kolmeen asianosaiseen.

Kiisken mukaan naista ja miestä pyritään kuulemaan vielä sunnuntaina. Kuulustelut jatkuvat alkuviikosta.