Poliisi: Keski-Suomen viikonloppu sujunut väkimäärään nähden rauhallisesti – hieman maistelleita kuskeja liikenteessä turhan paljon

Keski-Suomen kesäviikonloppu on sujunut poliisin kannalta väkimäärään nähden rauhallisesti, ylikonstaapeli Tero Röytiö Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Keski-Suomessa on ollut viikonloppuna useita kesätapahtumia, joista suurin lienee Jämsän Himoksella järjestetty Iskelmä Festivaali.

– Paljon on ollut porukkaa liikenteessä. Aina tapahtuu, kun ihmisiä on paljon, mutta Iskelmä Festivaali on ollut luonteeltaan aivan erilainen poliisin suuntaan kuin juhannuksen juhlat Himoksella. Siinä mielessä on ollut ilo olla viikonloppua töissä, Röytiö toteaa.

Tieliikenteen valvonnasta Röytiö kuitenkin kertoo hieman huolestuttavia uutisia, sillä turhan moni on lähtenyt ajamaan maisteltuaan hieman alkoholia. Sunnuntain otannassa noin joka kymmenes kuski oli Röytiön mukaan nauttinut alkoholia, mutta puhaltanut alle rangaistavan rajan.

– Varsinaisia rattijuopumustapauksia ei ole tullut, mutta vähän nauttineita on ollut vähän turhan paljon. Jos tällä automäärällä laitettaisiin kaikki vähän nauttineet riviin, olisi niitä aika paljon, Röytiö harmittelee.