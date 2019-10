Poliisi: Kuopion hyökkäyksestä epäilty on syntyperäinen suomalainen mies

Kuopiossa kauppakeskus Hermanin väkivallanteosta epäilty on miespuolinen, syntyperäinen Suomen kansalainen, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoo, että tekijä käytti teräasetta ja oli varustautunut ampuma-aseella.

Kauppakeskuksessa sijaitsevissa Savon ammattiopiston tiloissa tapahtuneessa väkivallanteossa yksi ihminen on kuollut ja kymmenen loukkaantunut. Kaksi loukkaantuneista on saanut vakavia vammoja. Yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä.

Asiasta lisää hetken kuluttua.