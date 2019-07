Poliisi: "Lutakossa häiriökäyttäytymistä, mutta pahimmilta ollaan toistaiseksi vältytty" – Yleisötapahtumat ovat työllistäneet virkavaltaa perjantaina koko maakunnassa

Erilaiset Keski-Suomessa viikonlopun aikana järjestettävät yleisötapahtumat ovat työllistäneet poliisia, kenttäjohtaja Riku Mykkänen Sisä-Suomen poliisista kertoo.

Suurimpana tapahtumana Jyväskylän Lutakossa järjestettävä Suomipop-festivaali on aiheuttanut lieveilmiöitä tapahtuma-alueen ympäristössä. Varsinaisella festarialueella ei kuitenkaan ole ollut perjantaina poliisitehtäviä.

– Alue näyttää olevan täynnä, ja tapahtuman ympärillä on paljon ihmisiä. Nuoriso on aiheuttanut häiriöitä ympäröivien talojen asukkaille. Myös pieniä nahisteluja on Lutakon alueella ollut, Mykkänen kertoo.

Hänen mukaansa isommilta häiriöiltä ja onnettomuuksilta ollaan vältytty.

– Mitään isoa ei onneksi vielä ole sattunut, Mykkänen toteaa.