Poliisi: Mies puukotettiin kuoliaaksi Helsingin Pohjois-Haagassa

Helsingin Pohjois-Haagassa täysi-ikäinen mies on puukotettu kuoliaaksi, kertoo komisario Juha Haapalainen STT:lle. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Hän on myös täysi-ikäinen mies. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta hieman kymmenen jälkeen maanantaina illalla. Puukotus tapahtui ulkona, ja ilmoituksen asiasta teki ohikulkija.

Vakavia vammoja saanut uhri vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli.

Epäilty puukottaja on poliisin vanha tuttu, ja tapausta tutkitaan tappona.

Vielä ei ole tietoa siitä, tunsivatko uhri ja epäilty tekijä toisensa tai oliko päihteillä osuutta asiaan.

Puukotuksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.