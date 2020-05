Poliisi: Myös Suomen oikeusviranomaisille annettiin väärennettyjä asiakirjoja kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapauksessa

Poliisi epäilee, että kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapauksessa on toimitettu väärennettyjä asiakirjoja myös Helsingin hallinto-oikeuteen. Aiemmin poliisi kertoi, että kaikki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) esitetyt asiakirjat oli väärennetty.

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan Helsingin hallinto-oikeuteen toimitettuja asiakirjoja tutkitaan epäiltynä törkeänä väärennyksenä. Rikoksesta epäiltyjä on useita, KRP kertoi tiedotteessa.

Jutussa on kyse siitä, että Suomi sai EIT:ltä viime vuonna langettavan tuomion ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Suomi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017, ja silloisten tietojen mukaan mies surmattiin pian paluunsa jälkeen. Sittemmin selvisi, että mies onkin elossa, ja KRP aloitti asiasta esitutkinnan.

Korvauksia ei ehditty maksaa

EIT:n osalta rikoksista epäillään kolmea ihmistä, yhtä naista ja kahta miestä. STT on saanut vahvistuksen sille, että vuonna 1996 syntynyt nainen on kuolleeksi luullun miehen tytär, joka teki aikoinaan valituksen EIT:hen. Nainen oli aiemmin vangittuna, mutta hänet on sittemmin vapautettu.

EIT määräsi Suomen valtion maksamaan tyttärelle 20 000 euroa vahingonkorvauksia ja 4 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Korvauksia ei ehditty maksaa ennen kuin KRP aloitti rikostutkinnan.

Vangittuna on edelleen vuonna 1984 syntynyt mies, joka on naisen entinen puoliso.

Kolmas epäilty on kuolleeksi luultu irakilaismies itse. Vuonna 1971 syntynyt mies on KRP:n tietojen mukaan Irakissa.