Poliisi: Näyttävien ratsioiden kohteena rikollisjärjestö United Brotherhood – operaatioita myös Jyväskylässä

Valtakunnansyyttäjänvirasto vaatii yhdessä poliisin kanssa rikollisryhmä United Brotherhoodin ja sen alajengi Bad Unionin lakkauttamista oikeusteitse, kertoo valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirastosta.

Jengejä vaaditaan lakkautettavaksi rekisteröimättöminä yhdistyksinä yhdistyslain perusteella.

Viranomaiset tiedottivat tänään 15 kuukautta kestäneestä operaatiosta, jossa iskettiin United Brotherhoodin toimintaan.

Poliisi on iskenyt rikollisryhmä United Brotherhoodin tiloihin kuluneen viikon aikana useissa kaupungeissa. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että erilaisia poliisioperaatioita on tehty Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Joensuussa, Vantaalla, Porvoossa ja Helsingissä. Poliisi on tiedotteensa mukaan ottanut kiinni kaikkiaan 18 ihmistä, joista osa kuuluu poliisin mukaan järjestön johtoon.

Poliisin mukaan järjestön ja sen alajärjestön jäsenet ovat tällä vuosikymmenellä olleet epäiltynä yli 1 300 rikosilmoituksessa. Järjestöltä on poliisin mukaan takavarikoitu vuoden aikana noin 160 asetta, joiden joukossa on ollut useita automaattiaseita. Järjestöltä on myös takavarikoitu 55 kiloa huumausaineita, muun muassa amfetamiinia, metamfetamiinia, kokaiinia, hasista, marihuanaa ja ekstaasia.

Poliisin mukaan rikoshyötyä on saatu viranomaisten haltuun 2,6 miljoonan euron edestä.

Yli vuoden kestäneessä viranomaisyhteistyössä olivat mukana KRP, kaikki poliisilaitokset, Poliisihallitus, Tulli, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnansyyttäjänvirasto. Lisäksi viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä Europolin, Espanjan, Viron, Liettuan ja Kolumbian viranomaisten kanssa.

"Vastuuasemia yrityksissä"

Keskusrikospoliisin rikostarkastaja Ari Lahtela kertoi tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että United Brotherhood alkoi näyttää viranomaisnäkökulmasta sellaiselta rikollisryhmältä, jonka toimintaan pitää puuttua ennen kuin se paisuu liikaa.

– Ryhmillä on liikaa tietoa viranomaistiedoista ja sen taktiikoista. Oli myös tiedossa, että ryhmittymä on kansainvälistymässä. On vastuuasemia yrityksissä. Oli syytä epäillä, että toimintaan liittyy myös talousrikollisuutta.

Lahtela kertoi, että tutkintavankeudessa olisi tällä hetkellä 21 ihmistä, vaikka poliisin tiedotteessa puhutaan 18:sta kiinni otetusta.

Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Sami Peltovuoma vahvisti viime aikoina esitetyt mediatiedot siitä, että jengillä on myös vahva valta-asema vankiloissa.

– Velat voi saada anteeksi esimerkiksi harjoittamalla huumausainerikollisuutta tai harjoittamalla väkivaltaa. Vankien välinen väkivalta onkin lisääntynyt. Voisi sanoa, että tämän rikollisjärjestön jäsenet käyttävät perusoikeuksiaan taitavasti rajoittaakseen muiden perusoikeuksia.

Peltovuoman mukaan jengi käyttää keinoina keksittyjä velkoja, kiristystä, painostusta, väkivallan uhkaa ja niin edelleen.

– Rikosseuraamuslaitoksella on myös erittäin suuri huoli henkilökunnan turvallisuudesta. Meillä on merkittävä osa vankeja, joilla on tietoinen pyrkimys rikollisen toiminnan jatkamiselle myös vankeusaikana. Merkittävä huoli liittyy nimenomaan rikollisjärjestö United Brotherhoodiin.

18 syyttäjän syyttäjäryhmä

Viranomaiset halusivat iskeä jengiin kovaa, eikä syyttäjälaitoksen osalta tehty poikkeusta. Valtakunnansyyttäjänvirasto perusti United Brotherhoodin nalkkiin saamista varten 18 syyttäjän ryhmän, joille jutut keskitettiin.

Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirastosta kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa, että syyttäjäryhmä on saanut hyvän kokonaiskuvan toiminnasta.

– Kaikki Suomen viisi hovioikeutta ovat vuoronperään todenneet, että UB on järjestäytynyt rikollisryhmä. Akilleenkantapäänä on kuitenkin näyttää, että teot on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Tätä voidaan käyttää tuomioissa niin sanottuna koventamisperusteena. Käytäntö vaihtelee, mutta lisäystä voi tulla tuomioon jopa kolmannes lisää, jos rikos on tehty osana rikollisryhmän toimintaa.