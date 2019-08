Poliisi Porvoon ampumisista: Epäiltyinä kaksi miestä, joita molempia etsitään yhä  – "Viitteitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen"

Porvoon sunnuntain vastaisen yön ampumisesta epäillään kahta miestä, jotka ovat edelleen vapaalla jalalla. Molempia epäillään murhan yrityksestä. Miehillä voi olla myös taustajoukkoja, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa Vantaalla.

Poliisi sai tehtävän Porvoon Eestinmäessä, Koneistajantiellä sijaitsevalle pienteollisuusalueelle puolenyön jälkeen tavanomaisena hälytystehtävänä.

– Kun poliisi tuli paikalle, uhattiin heitä lähes välittömästi aseella ja heitä vaadittiin luopumaan aseista. Tilanne johti siihen, että tuli avattiin ja poliisit loukkaantuivat, apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen Itä-Uudenmaan poliisista kertoi.

Kaksi poliisia haavoittui ampumisessa. Toinen poliiseista on haavoittunut vakavasti, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa ja hänen tilansa on vakaa. Toinen on päässyt jo pois sairaalahoidosta.

– Olemme päässeet kuulemaan loukkaantuneita poliiseja, ja tapahtumien kulku on pääpiirteissään poliisin tiedossa, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho tiedotustilaisuudessa.

Epäillyt eivät tällä tietoa loukkaantuneet

Poliisi on hyvin vaitonainen tapahtumien yksityiskohdista ja vetosi tutkinnallisiin syihin. Epäiltyjen tuntomerkkejä ei edelleenkään kerrottu julkisuuteen.

Huhta-aho ei esimerkiksi kertonut, millaisella aseella poliiseja ammuttiin, kuinka monta laukausta ammuttiin eikä sitä, millä tavalla poliisi vastasi ampumiseen. Poliisin tiedon mukaan epäillyt eivät loukkaantuneet tilanteessa. Myöskään sitä ei avattu, kuinka he pääsivät pakenemaan paikalta.

Huhta-aho ei kertonut mitään epäiltyjen taustoista, mutta sanoi, ettei poliisilla ollut ennen paikalle tuloa tutkinnassa epäiltyihin liittyviä rikoksia.

Myöskään sitä ei kerrottu, kuka teki yöllisen hälytyksen, mutta Huhta-aho mainitsi, että hän on "poliisille mielenkiintoinen henkilö".

Eestinmäen teollisuusalueella ja Porvoon ympäristössä liikkui yöllä kymmeniä poliiseja sekä helikoptereita.

Viitteitä järjestäytyneestä rikollisuudesta

Huhta-ahon mukaan on mahdollista, että epäillyt ovat poistuneet maasta. Hän antoi ymmärtää, että naapurimaita on pidetty tilanteesta ajan tasalla.

STT kysyi Huhta-aholta, onko epäilyjä siitä, että Koneistajantien tapahtumat kytkeytyisivät jollakin tavalla järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Teon vakavuus ilman muuta antaa viitteitä siihen suuntaan, Huhta-aho totesi.

Poliisi pyytää edelleen vihjeitä kaikista havainnoista Koneistajantien läheisyydestä.

– Tapahtuma-ajan ja paikan huomioiden hyvin karttuisalla kädellä ollaan saatukin havaintoja ja vihjeitä, historiankin valossa. Yleisö on laajassa mitassa huomioinut tämän, mikä kertoo siitä, että kansan tuki on poliisin takana, Huhta-aho sanoi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut tällä vuosituhannella. Kolehmaisen mukaan viime vuonna poliisin tehtäväilmoituksissa mainittiin sanat pistooli, haulikko, kivääri tai rynnäkkökivääri lähes 7 000 kertaa.

– Ennen viime yötä poliisia kohti oli ammuttu tänä vuonna kaksi kertaa ja uhattu aseella yhdeksän kertaa, Kolehmainen sanoi.

Vihjeitä havainnoista tapahtuma-alueella tai muita tietoja voi toimittaa osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi.