Poliisi: Rappukäytävästä Keltinmäessä murjottuna löytynyt mies pahoinpideltiin joukolla – havaintoja kaivataan yhä

Poliisi on edistynyt Jyväskylän Keltinmäessä rappukäytävästä pahoin murjottuna löytyneen miehen pahoinpitelyn tutkinnassa. Poliisi epäilee, että tekoon on osallistunut useita henkilöitä. Tutkinnassa on tehty kiinniottoja, mutta kaikkia osallisia ei ole toistaiseksi tavoitettu. Keskiviikkona ketään ei ollut kiinniotettuna.

Vakavat vammat saanut kolmekymppinen mies löytyi Helokantie 1 C:n rappukäytävästä viime perjantai-iltana 26. heinäkuuta. Hänet toimitettiin sairaalahoitoon, mutta poliisin tietojen mukaan hänellä ei ole hengenvaaraa.

Pahoinpitely on poliisin mukaan tapahtunut kello 21–23.40. Uhri oli viettänyt aikaa kyseisen talon rappukäytävässä sijaitsevassa asunnossa ja talon pihassa.

Poliisi epäilee, että pahoinpitely on aiheuttanut ulkopuolistenkin havaitsemaa meteliä ja pyytää edelleen tietoja ja havaintoja tapahtuneesta numeroon 050 456 0471.

Samassa pihapiirissä sijaitsevassa Helokantie 1 E:ssä kesäkuussa tapahtuneen puukotuksen ei epäillä liittyvän nyt tutkittavana olevaan pahoinpitelyyn. 25-vuotias mies sai kesäkuun lopussa sairaalahoitoa vaatineen pistohaavan ylävartaloonsa. Tekijä pakeni paikalta, mutta hänet tavoitettiin myöhemmin ja hän on tällä hetkellä vangittuna.