Poliisi: Sarjakuristaja myönsi surmanneensa huhtikuussa

Poliisin mukaan sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on myöntänyt syyllistyneensä henkirikokseen huhtikuussa Helsingissä. Poliisi tutkii tekoa yhä murhana. Siihen ei uskota liittyvän muita epäiltyjä.

Penttilä vangitsi viime keskiviikkona Penttilän todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Surmattu viisikymppinen nainen löytyi asunnosta kuolleena Helsingin Kalliosta toukokuun alussa. Vainaja löytyi, kun huoltomies tarkasti naisen asunnon muiden asukkaiden ilmoitettua poikkeuksellisesta hajusta talossa. Penttilä otettiin kiinni muutama päivä myöhemmin.

Penttilä vapautui vankilasta viime vuoden heinäkuussa. Hänet on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.