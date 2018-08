Poliisi on saanut viitteitä siitä, että Sipoon murhatutkinnan kuollut epäilty on seurannut uhriaan pitkään ja teko on ollut erittäin suunnitelmallinen, poliisi kertoo. Poliisi pääsi Sipoon murhasta epäillyn jäljille käyttäen salaisia pakkokeinoja torstaina iltapäivällä, kertoo Sipoon murhatutkinnan tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen. Salaisia pakkokeinoja ovat muun muassa televalvonta, ja telepäätelaitteen eli esimerkiksi puhelimen sijaintitietojen hankkiminen. Minkkinen ei kerro pakkokeinoista tarkemmin.

Helsingin Kasarmikadulla ylimmän kerroksen asunnossa asunut epäilty teki itsemurhan poliisioperaation päätteeksi ammuttuaan ensin kolme laukausta oven läpi kohti poliiseja. Kun poliisi meni asuntoon sisälle, etsitty löytyi sieltä kuolleena. Poliisi ei ampunut tilanteessa laukauksia.

Poliisin eristysnauhalla yli vedetyssä ovessa oli kolme reikää ja ylhäältä alas asti johtava sahan jälki. Pari rappusta alempana oli sahanpurun seassa sokka.

Asunnosta löydetty mies oli asunnon ainoa asukas. Epäillyllä ja uhrilla on yhteistä historiaa. He olivat samaan aikaan töissä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Poliisi on kuullut myös Ilmarisessa töissä olleita henkilöitä.

– On tullut tällaisia viitteitä, että on jäänyt Ilmarisen ajoilta jotain tällaista pettymystä ja henkilökohtaista katkeruutta. Näitähän pitää vielä esitutkinnassa selvittää. Emme ole päässeet häntä kuulustelemaan.

Epäilty oli myös aktiivinen reserviläinen ja hänellä oli poliisin mukaan useita luvallisia aseita.

Ilmarisen yhteiskuntajohtaja Jaakko Kiander vahvisti STT:lle, että ydinfyysikon koulutuksen saanut epäilty työskenteli monimutkaisten sijoitustuotteiden parissa työskentelevässä tiimissä. Rikoksen uhri oli tiimin 49-vuotias esimies ja 34-vuotias epäilty oli tiimissä salkunhoitajana.

– Tiimissä käydään kauppaa ja joudutaan pohtimaan eri investointivaihtoehtoja, kun kaupankäynnin kohteet ovat johdannaistuotteita, joiden ominaisuudet ovat paljon monimutkaisempia kuin esimerkiksi perinteisten osakkeiden.

Kianderin mukaan molemmat irtisanoutuivat Ilmarisen palveluksesta aikanaan itse. Epäilty irtisanotui vuonna 2016 ja uhri vuonna 2018.

Uhrin ja epäillyn työskentelystä yhtä aikaa Ilmarisessa kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Uhri löytyi heinäkuun lopulla

Poliisi sai ilmoituksen Sipoosta yksityisasunnosta kuolleena löytyneestä miehestä heinäkuun 24. päivä. Murhan epäillään tapahtuneen edellisenä iltana.

Minkkisen mukaan teossa ovat täyttyneet molemmat murhanimikkeen edellytykset, eli suunnitelmallisuus ja raakuus. Poliisi otti tapaukseen kiinni myös kolme muuta henkilöä. Poliisi kertoo vapauttaneensa iltapäivällä kolme Sipoon murhatutkinnassa kiinniotettuna ollutta. Heitä on kuultu, eikä poliisilla ole syytä epäillä heitä osallisuudesta murhaan.

– Tätä on suunniteltu pidemmän aikaa. Meillä on sellaista näyttöä tässä. Meillä oli vielä useampi tutkintalinja eilen, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että Kasarmikadulle päättyvä tutkintalinja on kaikkein vahvin, Minkkinen sanoo.

Poliisi selvittää edelleen, milloin epäilty ja uhri ovat olleet viimeksi tekemisissä toistensa kanssa.