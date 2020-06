Poliisi Teuvan väkivallanteosta: Rasistinen motiivi on yhtenä selvitettävänä asiana – nuorta miestä seurattiin autoilla ja pahoinpideltiin astalolla

Poliisi tutkii Pohjanmaalla Teuvalla viikonloppuna tapahtunutta väkivallantekoa, jossa nuoren miehen kimppuun hyökättiin sen jälkeen kun hänen autoaan oli seurattu. Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Tapahtuma on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa ja eilen MTV:n haastatteleman uhrin mukaan väkivallan lomassa hänelle huudettiin rasistisia solvauksia ja uhkauksia. Lisäksi miehen auto oli myöhemmin hajotettu. Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia autosta, jonka ikkunat on lyöty sisään ja kylkeen on kirjoitettu "mamu".

Tutkinnanjohtaja Jari-Matti Marttala ei kommentoi medioissa tai sosiaalisessa mediassa olevia tietoja.

– Me lähdemme tutkimaan asiaa niillä tiedoilla, jotka meille on siellä tapahtumapaikalla kerrottu ja miten kuulustelut etenevät, Marttala sanoo STT:lle.

Poliisin mukaan tutkinnan alussa ei ollut viitteitä siitä, että kyseessä olisi rasistinen rikos.

– Mutta totta kai me olemme tarkkana siinä, että jos alkaa ilmetä sellaisia seikkoja, niin me otamme sen myös tutkinnassa huomioon.

– Ei me sitä voida pois sulkea missään nimessä. Kun tällainen väite on esitetty ja auton turmeleminen on tullut siihen rinnalle, niin totta kai se on yhtenä asiana selvityksessä.

Poliisi ei kommentoi tekovälinettä

Poliisi tiedotti Teuvan tapahtumista jo viikonloppuna. Silloin kerrottiin joukon nuoria kokoontuneen perjantain ja lauantain välisenä yönä mökille, missä syntyi riitaa. Riita johti poliisin mukaan tönimiseen, minkä jälkeen myöhemmin pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies lähti paikalta.

Miestä lähdettiin seuraamaan usealla autolla, ja hänen autonsa ajautui ulos tieltä. Pahoinpitely tapahtui poliisin mukaan ulosajon jälkeen.

Marttala ei tässä vaiheessa kommentoi rikoksesta epäiltyjen määrää. Uhrin pahoinpitelyssä käytettiin poliisin mukaan jotakin välinettä, mutta poliisi ei vielä kommentoi, millainen astalo on ollut kyseessä.

MTV:n haastatteleman uhrin mukaan ihmiset hyökkäsivät hänen kimppuunsa joukolla ja häntä lyötiin muun muassa kivillä.

Auto on poliisin mukaan hajotettu sen jälkeen, kun poliisi oli käynyt paikalla ja uhri viety sairaalaan. Marttalan mukaan auto oli vielä ehjä tapahtumailtana, kun poliisi otti paikalla kuvia.

– Kirjoitusta ei ole ollut, eikä ole ollut ikkunat hajotettu. Eli tämä on uusi asia, joka on tullut meille käsittelyyn.

Auton hajottamista tutkitaan vahingontekona.