Poliisi aloittaa esitutkinnan Katri Kulmunin viestintäkoulutushankinnoista – yhtä virkamiestä epäillään rikoksista

Helsingin poliisi aloittaa esitutkinnan keskustan puheenjohtajan ja entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin viestintäkoulutushankinnoista, poliisi tiedottaa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä valtiovarainministeriön (VM) maksamista koulutushankinnoista tehtiin poliisille useita tutkintapyyntöjä.

Viestintävalmennusta ja -konsultointia hankittiin viestintätoimisto Tekiriltä viime ja tänä vuonna veroineen yhteensä reilulla 56 000 eurolla.

‒ Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta ja poliisi aloittaa esitutkinnan. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin, kertoo esiselvityksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen poliisin tiedotteessa.

Virkamiestä epäillään tällä hetkellä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jokisen mukaan tutkintapyynnöt olivat sivullisten tekemiä ja pohjautuivat sivullisten tekemiin havaintoihin julkisuudesta.

– Sivullisilla ihmisillä heräsi huoli julkisten varojen väärinkäytöstä, Jokinen sanoo STT:lle.

Jokinen ei ota kantaa rikosepäilyn sisältöön tarkemmin. Hän kuitenkin kertoo yleisellä tasolla, että petosta epäillään silloin, jos on syytä epäillä että on erehdytetty tai käytetty hyväksi jonkun toisen henkilön erehtymistä ja aiheutettu oikeudetonta taloudellista vahinkoa.

– Sellaisia seikkoja tässä esiselvityksessä tuli ilmi. Virkavelvollisuuden rikkominen tarkoittaa sitä, että on jotain virkatoiminnassa noudatettavaa säädöstä rikkonut. Myös sellaisia indikaatioita tuli esiselvityksessä ilmi, Jokinen sanoo.

TEMin mukaan hankinnoissa oli epäselvyyksiä

Poliisi ei kerro, epäilläänkö asiassa esimerkiksi jotakuta ministeriön virkamiestä tai Kulmunin entistä erityisavustajaa Kari Jääskeläistä.

TEMin viime viikolla valmistuneen sisäisen tarkastuksen selvityksen mukaan Jääskeläinen antoi ymmärtää toimivansa ministerin mandaatilla, vaikka hänellä ei sitä Kulmunin selvityksen mukaan ollut. Tarkastuksen mukaan Jääskeläinen teki myös lisätilauksia Tekiriltä suoraan kertomatta niistä maksuista vastaavalle ministeriön hallinnolle.

Ministeriön työjärjestyksen mukaan erityisavustajan tulee antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot. Ministerin erityisavustajat toimivat virkavastuulla.

Jääskeläinen oli myös ottanut vastaan viestintäkonsultointia, josta Kulmuni ei oman selvityksensä mukaan ollut tietoinen. Lisäksi ministeriön mukaan osa viestintätoimisto Tekirin laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista.

Jääskeläinen viestitti STT:lle tänään, ettei häneen ole oltu rikosepäilyn tiimoilta yhteydessä. STT:llä ei ole toistaiseksi tietoa siitä, kuka on epäilty virkamies.

Viestintäkonsultointi johti ministerin eroon

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästään kesäkuun 5. päivänä viestintäkonsultoinnista syntyneen kohun takia. Valmennuksen ovat maksaneet valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö, sillä ennen tehtäväänsä valtiovarainministerinä Kulmuni toimi elinkeinoministerinä.

Kulmuni on ilmoittanut maksavansa kaiken takaisin omasta pussistaan. Hän on myös sanonut, ettei ollut tietoinen summan suuruudesta.

Esitutkinnan aikana rikosnimikkeet tai koko rikosepäily voivat muuttua olennaisestikin.