Poliisi aloittaa esitutkinnan ministeriöiden viestintäkoulutushankinnoista – yhtä virkamiestä epäillään rikoksista

Helsingin poliisi aloittaa esitutkinnan keskustan puheenjohtajan ja entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin viestintäkoulutushankinnoista, poliisi tiedottaa. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön maksamista koulutushankinnoista tehtiin poliisille useita tutkintapyyntöjä.

‒ Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta ja poliisi aloittaa esitutkinnan. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista, kertoo esiselvityksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen poliisin tiedotteessa.

Virkamiestä epäillään tällä hetkellä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästään kesäkuun 5. päivänä viestintäkonsultoinnista syntyneen kohun takia. Valmennusta on hankittu Tekiriltä veroineen yli 56 000 eurolla. Summa koostuu viidestä laskusta, jotka on päivätty elokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välille. Valmennuksen ovat maksaneet valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö, sillä ennen tehtäväänsä valtiovarainministerinä Kulmuni toimi elinkeinoministerinä.

Kulmuni on ilmoittanut maksavansa kaiken takaisin omasta pussistaan. Hän on myös sanonut, ettei ollut tietoinen summan suuruudesta.

Esitutkinnan aikana rikosnimikkeet tai koko rikosepäily voi muuttua olennaisestikin.