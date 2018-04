Poliisi arvioi ulkomaalaisten pakkopalautusten määrän tuplaantuvan tänä vuonna

Poliisi poistaa tänä vuonna noin 1 200 ulkomaalaista Suomesta siten, että saattaa henkilön perille asti. Viime vuonna tällaisia pakkopalautuksiksikin kutsuttuja maasta poistamisia tehtiin noin 550. Saatettujen määrä siis lähes tuplaantuu tänä vuonna.

– Jos esimerkiksi palautetaan joku joka on täällä raiskannut ja murhannut, se on kaikkien etu, että siellä on saattaja paikalla, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Mia Poutanen kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Poliisi uskoo palautettavien määrän lisääntyvän lähitulevaisuudessa, sillä vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 10 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. Heistä noin 7 000 on valittanut kielteisestä päätöksestä.

Poliisi voi poistaa henkilön maasta silloin, kun tällä ei ole oikeutta oleskella Suomessa eikä tämä lähde maasta vapaaehtoisesti.

Kaiken kaikkiaan poliisi poisti maasta viime vuonna noin 2 600 käännytys- tai karkotuspäätöksen saanutta ulkomaalaista, joista noin viidesosa oli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita.

Suurin osa poistettiin maasta tekemiensä rikosten takia. Suurin yksittäinen poliisin maasta poistama ulkomaalaisryhmä ovat virolaiset, jotka ovat saaneet maahantulokiellon aiemmin täällä tehtyjen rikosten takia.

– Useimmat naapurimaahamme poistetuista ovat toistuvasti maahan palaavia taparikollisia, Poutanen sanoi.

Poutasen mukaan kyseessä on ilmiö, jonka torjumiseen poliisilla ei ole työkaluja, sillä kyseiset henkilöt voivat EU-kansalaisina ylittää rajan yhä uudelleen jäämättä kiinni.

Voimakeinoja käytetään harvoin

Voimakeinoja käytetään poliisin mukaan noin parissa prosentissa niin sanotuista pakkopalautuksista. Kaiken kaikkiaan poliisi kohtaa ongelmia vähän.

– Kun käytämme reittilentoja, teemme sen niin matalalla profiililla kuin suinkin. Suurinta osaa saatto-operaatioista eivät muut matkustajat edes koneessa huomaa. Yhtäkään palautusta ei ole peruttu kokonaan voimakkaan fyysisen vastustamisen vuoksi, Helsingin poliisin maasta poistamisesta vastaava ylikomisario Liisa Lintuluoto kertoi.

Poliisin toimintaa valvova yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto seuraa poliisin voimakeinojen käyttöä ja toimintaa palautusten yhteydessä.

– Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että yleisarvosana poliisin toiminnasta on hyvä. Aina on pientä kehitettävää, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kertoo.

Poliisin mukaan Suomessa oleskelee tällä hetkellä noin 3 000 niin kutsuttua paperitonta, mutta todellista määrää on vaikea arvioida.