Poliisi ei saa mahdollisten uhrien nimilistaa Turun kaupungilta saattohoitotutkinnassa – "Tekee rikoksen paljastamisen äärettömän hankalaksi"

Poliisi ei saa Turun kaupungilta listaa vakavien väärinkäytösepäilyjen alaisena olevan yrityksen potilaista, sanoo poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer STT:lle. Turun kaupungilla tällainen lista olisi, mutta kaupunki on ilmoittanut poliisille, että nimet kuuluvat salassa pidettäviin potilastietoihin.

Niinpä poliisi on saanut haltuunsa vasta kolmen potilaan potilastiedot, vaikka Turun kaupunki ulkoisti yhtiölle kaikkiaan 185 potilaan hoidon. Poliisi tiedotti eilen, että turkulaisen kotisaattohoitoa tarjonneen yrityksen osaomistajia epäillään vakavista rikoksista. Poliisi epäilee, että firma, jolta Turun kaupunki osti muun muassa saattohoitopalveluita vuosina 2011–2014, pyrki tekemään tulosta potilaiden hengen ja terveyden uhalla.

Rikoksista epäillyt ovat ainakin olleet pariskunta. He toimivat Kotisairaala Luotsi -yhtiössä muun muassa sairaanhoitajana ja lääkärinä. Hoitajamiehen muun muassa epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita. Poliisin mukaan sairaanhoitajan epäillyt laiminlyönnit ovat mahdollisesti vaarantaneet saattohoitopotilaiden terveyden ja hengen. Myös naislääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

Paaer kertoo, että poliisi on saanut lähes 20 yhteydenottoa sen jälkeen, kun asiasta eilen tiedotettiin ja rikosepäilyistä uutisoitiin laajasti. Poliisi odottaa vielä lisää yhteydenottoja potilaiden omaisilta.

Yrityksen nimi pomppasi esiin toisessa rikostutkinnassa

Poliisin tutkinta alkoi, kun yrityksen nimi pomppasi esiin toisessa rikostutkinnassa. Paaer ei kerro, mistä tutkinnasta on kyse. Pariskunnan mies on kuitenkin tuomittu huumausainerikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen viihdetaiteilija Jari Sillanpäätä koskeneessa huumevyyhdessä. Hän oli muun muassa pitänyt hallussaan, käyttänyt ja välittänyt eteenpäin kristallina tunnettua dekstro-metamfetamiinia alle sata grammaa.

Nyt saattohoitoon osallistuneen sairaanhoitajan epäillään saaneen oikeudettomasti haltuunsa erittäin vahvaa lääkettä ja joko käyttäneen tai myyneen sitä eteenpäin.

Poliisin tutkinta jatkui yrityksen entisten työntekijöiden kuulusteluilla.

– Yrityksen entisiä työntekijöitä on kutsuttu kuulusteluihin ja sieltä on tullut tapauksia, joita he ovat nostaneet esille. Yrityksen muu henkilökunta on ollut huolissaan potilaiden hoidosta. Työmäärä on ollut ihan valtava, Paaer kertoo.

Kun poliisi syksyllä pyysi nimilistaa, kieltäytyi kaupunki luovuttamasta sitä.

– Jos saisimme nimet, voisimme itse lähestyä näitä ihmisiä tai omaisia. Meille riittäisi pelkät nimet ja voisimme sitten lähestyä näitä ihmisiä. Kaupunki on ilmoittanut, että pelkkä nimi on potilastieto, joten meillä ei ole laillista perustetta saada nimiä käsiimme.

Poliisilla pitäisi olla erikseen jokaista potilasta koskeva törkeä rikosepäily tiedossaan, että sillä olisi mahdollisuus saada potilastietoja.

– Tällaisen rikoksen paljastamisen se tekee äärettömän hankalaksi. Emme me tietenkään pysty rikosta paljastamaan, jos emme niitä asiakirjoja saa. Tämä tilanne edellyttäisi sitä, että ne joilla on potilastiedot, tekisivät tarkkaa sisäistä valvontaa, mutta tässä ei ole sitä tehty lainkaan ja lopputulos on, mitä se nyt sitten on, Paaer sanoo.