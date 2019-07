Poliisi ei tutki Heidi Hautalasta tehtyä rikosilmoitusta – tutkintapyynnön teki meppikollega Sarvamaan puoliso

Poliisi on päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa tapauksessa, jossa europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) halusi poliisin tutkivan, loukkasiko meppikollega Heidi Hautala (vihr.) hänen kunniaansa. Varsinaisen rikosilmoituksen teki Sarvamaan puoliso, joka pyysi keväällä poliisia tutkimaan, onko Hautala loukannut Sarvamaan kunniaa levittämällä tästä toistuvasti väärää tietoa internetissä. Rikosilmoituksen mukaan Hautala on pyrkinyt vaikuttamaan eurovaalien 2019 tulokseen.

Hautala oli julkaissut netissä kuvan, jossa kerrottiin Sarvamaan äänestäneen naisen aborttioikeutta vastaan. Kyse on jo toukokuun 10. toukokuuta 2015 järjestetystä EU-parlamentin äänestyksestä, joka koski raporttia tasa-arvon edistymisestä EU:ssa ja aborttioikeutta. Sarvamaa äänesti vastaan, mutta kertoi painaneensa väärin ja teki myöhemmin äänestyskorjauksen.

Poliisi kertoo esitutkinnan toimittamattajättämispäätöksessä, ettei syytä epäillä rikosta ole.

Poliisi perustelee asiaa ensinnäkin EU-parlamentin äänestysmekanismilla. Se toimii siten, että vaikka erehdyksessä painaa väärää nappia ja tekee myöhemmin äänestyskorjauksen, alkuperäisen äänestyksen tulos ei muutu. Korjaus onkin lähinnä symbolinen.

Siten Hautalan julkaisemaa kuva antaa poliisin mukaan totuudenmukaisen kuvan virallisesta äänestystuloksesta.

Hautala on kertonut, että kyseisten Miten meppi äänesti -kuvasarjojen tarkoituksena on tiedottaa ja lisätä suomalaismeppien toiminnan avoimuutta hyödyntämällä julkisesti saatavissa olevaa tietoa. Poliisin mukaan Hautala on tuonut esille Sarvamaan äänestyskäyttäytymisen, jolla on ollut tosiasiassa vaikutusta äänestystulokseen.

Poliisin mukaan kyse oli poliittisesta arvostelusta, joka on pohjautunut riittävällä tavalla tosiseikkoihin. Poliisi lisää, että kyse on poliittisesta keskustelusta, joka kuuluu sananvapauden ydinalueelle ja että Sarvamaan EU-parlamentin jäsenenä voidaan odottaa sietävän ankaraakin mielipiteisiin ja menettelyyn kohdistuvaa arvostelua.