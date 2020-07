Poliisi epäilee: Latvialaismies järjesti Suomeen suuren määrän huumeita, joita levitettiin ainakin Oulussa ja pääkaupunkiseudulla

Poliisi kertoi perjantaina, että se on paljastanut törkeiden huumausainerikosten kokonaisuuden, jossa vaarallisia aineita on myyty ja levitetty ainakin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen kertoi STT:lle, että kokonaisuudessa on yhteensä lähes 20 epäiltyä. Helsingin poliisi on tehnyt yhteistyötä Tullin ja Oulun poliisin kanssa.

Helsingin poliisilla on ollut tutkinnan aikana vangittuna ja pidätettynä yhteensä kymmenen ihmistä. Kaikkia epäillään yhä rikoksista, ja keskeiset epäillyt ovat edelleen vangittuna. Esitutkinnan perusteella latvialaisen miehen epäillään järjestäneen Suomeen merkittäviä määriä huumeita.

– Suomeen on salakuljetettu ja levitykseen päätynyt jopa 50 000 Subutex-tablettia, vähintään 10 000 ekstaasitablettia, yksitoista kiloa amfetamiinia ja noin kaksi kiloa kokaiinia, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Toiminnan epäillään alkaneen viime syksynä ja jatkuneen tämän vuoden kevääseen.

Nikkanen kertoo, että latvialaismiehen on ottanut kiinni Helsingin poliisi ja mies on edelleen vangittuna. Mies on noin 30–40-vuotias. Muut Helsingin poliisin tutkinnassa kiinni jääneet epäillyt ovat suomalaisia.

– Näillä henkilöillä on sekä Suomessa että ulkomailla rikostaustaa, Nikkanen sanoo STT:lle.

Poliisi kertoo takavarikoineensa noin 3,8 kiloa amfetamiinia, 800 grammaa kokaiinia, 8 000 ekstaasitablettia, neljä ja puoli kiloa marihuanaa ja 3 000 Subutex-tablettia. Lisäksi on takavarikoitu melkein 150 000 euroa käteistä rahaa, 12 luvatonta käsiasetta ja muun muassa konepistooli.

Aseet on poliisin mukaan takavarikoitu jutun keskeisten epäiltyjen hallitsemista tiloista. Joukossa on ollut sekä varastetuiksi ilmoitettuja että laittomia aseita.

Huumeita säilytetty useissa asunnoissa Helsingissä

Poliisi kuvailee, että huumeita levittäneen ryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista. Huume-eriä on säilytetty asunnoissa eri puolilla Helsinkiä.

– Asunnot on hankittu käyttöön vain huumausaineiden säilyttämistä ja levittämistä varten. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat käyttäneet viestinnässään vahvasti suojattuja älypuhelimia ja sovelluksia, joiden hankkiminen ja käyttö on maksanut tuhansia euroja, tutkinnanjohtaja Nikkanen Helsingin poliisista sanoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan ryhmä on toimittanut Ouluun kolmella eri kerralla Subutex-tabletteja, amfetamiinia ja kokaiinia. Oulun poliisin tutkinnassa vangittiin useita ihmisiä ja takavarikoitiin muun muassa kymmeniätuhansia euroja käteistä.

Nikkasen mukaan huumeita on levitetty määrä, joka riittää arviolta lähes 200 000 käyttöannokseen.

– Niiden käyttökertojen välittömänä seurauksena on lukematon määrä oheisrikoksia, yleisen turvallisuuden häiriöitä, väkivaltaa ja onnettomuutta, hän toteaa.

Juttu siirtyy tällä viikolla syyteharkintaan.