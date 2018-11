Poliisi epäilee: Ulkomailta huijattiin Suomeen naisia prostituoiduiksi – käytettiin hyväksi uhrien turvattomuutta

Helsingin poliisi epäilee, että ulkomaalaisten ryhmä on järjestänyt Suomeen naisia toimimaan prostituoituina. Tapauksessa on käytetty hyväksi uhrien turvatonta tilaa, ja poliisi epäilee rikoksista useita ihmisiä.

Naiset on poliisin epäilyn mukaan houkuteltu Suomeen lupaamalla hyviä palkkioita seuralaistoiminnasta ja seksikaupasta. Naiset ovat kuitenkin tilittäneet suurimman osan tienaamistaan rahoista jutun pääepäillylle.

Toiminnan johtamisesta epäiltynä on 37-vuotias ulkomaalainen mies. Hän on vangittuna, ja häntä epäillään ihmiskaupasta. Seksin ostajia koskeva tutkinta on oma kokonaisuutensa.