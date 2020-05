Poliisi epäilee, että salolaisessa navetassa on kasvatettu kannabista ammattimaisesti vuodesta 2013 – liki 150 kiloa kukintoja ja yli miljoonan euron rikoshyöty

Poliisi epäilee, että Salossa on vuodesta 2013 tähän vuoteen asti harjoitettu ammattimaista kannabiksen kasvatusta. Kannabiksen kukintoja on poliisin mukaan tuotettu tänä aikana noin 147 kiloa.

Kannabista on poliisin mukaan kasvatettu vanhassa navettarakennuksessa. Huumetta epäillään myydyn eteenpäin, ja siitä on poliisin mukaan saavutettu yli miljoonan euron rikoshyöty.

Toiminnasta epäillään kuutta ihmistä, joista kolme on edelleen vangittuna. Tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnroth sanoo STT:lle, että epäiltyjen joukossa on sekä miehiä että naisia. Osa epäillyistä on niin sanotusti pääepäillyn asemassa, mutta tarkemmin rooleja ei Lönnrothin mukaan voi tässä vaiheessa kommentoida.

Päärikosnimike on törkeä huumausainerikos.