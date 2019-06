Poliisi epäilee, että vuosi sitten Varkaudessa kadonnut mies tapettiin ja hävitettiin maastoon lähes 300 kilometrin päähän Kuhmoon

Poliisi epäilee, että varkautelainen yli vuoden kateissa ollut mies on tapettu ja ruumis hävitetty Varkaudesta noin 290 kilometrin päähän Kuhmoon.

Käräjäoikeus on vanginnut teosta epäiltynä 42-vuotiaan naisen jo viime marraskuussa. Nainen pysyy edelleen vangittuna.

Poliisi on tutkinut kadonneen miehen tapausta jo useiden kuukausien ajan ilman vainajaa.

Koko rikostutkintakin alkoi kuukausien viiveellä, sillä poliisi sai viimeksi viime vuoden huhtikuussa nähdyn miehen katoamisesta tiedon ensimmäisen kerran vasta viime lokakuussa.

Savon Sanomien tietojen mukaan poliisi epäilee, että vainaja oli henkirikoksen jälkeen kuljetettu autolla muualle Varkaudesta. Mahdolliseksi paikaksi valikoitui lopulta Kuhmon Teeriniemi tai muu paikka samalla seudulla Kuhmossa.

Paikallislehti Kuhmolaisen mukaan poliisilla oli Teeriniemessä isot maastoetsinnät toukokuussa niin, että apuna oli myös virka-apua Puolustusvoimilta. Poliisilta paikalla oli tutkijoiden lisäksi myös poliisin ruumiskoirat ohjaajineen.

Poliisin tutkinnanjohtaja ei suostu kertomaan, onko vainajaa kuitenkaan vieläkään löytynyt.

Savon Sanomien tietojen mukaan poliisi on ainakin löytänyt tutkittavia näytteitä, joista tarkistetaan, onko niissä kyse kadonneen miehen osista eli joko miehestä tai hänen vaatteistaan.

Mahdollista vainajaa on kuitenkin tämän hetken tietojen mukaan yritetty hävittää, minkä lisäksi se on ehtinyt olemaan maastossa jo pitkän ajan.

Yhdysvalloista juuri tullut mies katosi

Koko tapahtumavyyhti on ollut hyvin erikoinen. Kadonnut mies on varkautelainen 60-vuotias mies, jolla on päihde- ja häiriötaustaa, mutta joka aikuisiällä paransi tapojaan, kouluttautui päihdetyöntekijäksi ja työskenteli välillä myös uskonnollisessa katulähetyksessä.

Maaliskuussa 2018 mies kävi Yhdysvalloissa, jossa hän joutui epäillyksi lievästä väkivaltarikoksesta. Yhdysvaltojen viranomaiset julkaisivat miehen nimen, kuvan ja rikosepäilyn julkisissa pidätystiedoissaan.

Mies palasi Suomeen ja hänestä tehtiin viimeinen varma havainto pian matkan jälkeen pääsiäistä seuraavalta viikolta Varkaudesta. Poliisi epäilee, että mies tapettiin Varkaudessa viikonloppuna 6.–8. huhtikuuta.

Miehen omaiset tekivät kadonneesta ilmoituksen poliisille lokakuussa eli yli puoli vuotta mahdollisen henkirikoksen jälkeen, kun miestä ei tavoitettu lukuisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta.

Vangitulla naisella ei juuri rikostaustaa

Marraskuussa poliisi otti kiinni varkautelaisen 42-vuotiaan naisen. Käräjäoikeus vangitsi naisen epäiltynä taposta.

Vangitsemista on Savon Sanomien tietojen mukaan jatkettu, ja poliisi ja syyttäjä ovat saaneet pitkittyneen esitutkinnan takia jatkoaikaa syytteen nostamisen.

Naisella ei ole juurikaan rikostaustaa. Hänet on tuomittu aiemmin vain törkeästä rattijuopumuksesta, kun hän ajoi aiemmin Kuopiossa kolarin vahvassa humalassa kyydissään pieni lapsensa. Lisäksi oikeudessa on käsitelty yksi hänen toinen liikennerikkomuksensa.

Nainen työskenteli aiemmin yrittäjänä Kuopiossa, mutta asui viime ajat Varkaudessa.

Savon Sanomien tietojen mukaan nainen ainakin ensialkuun kiisti syyllistyneensä henkirikokseen. Poliisi ei enää kommentoinut, onko nainen myöntänyt tai kiistänyt teon tänä keväänä.

Poliisi pyysi viime talvena havaintoja myös naisen Fiat Scudo -pakettiauton liikkeistä. Nainen oli yrittänyt myydä punaista autoaan netissä viime marraskuussa.

Poliisi kuitenkin takavarikoi sen rikostutkintaa varten.

Poliisi on myös jäljittänyt kadonneen miehen ja rikoksesta epäillyn naisen liikkeitä televalvontatiedoista.

Savon Sanomien tietojen mukaan naisen epäillään liikkuneen henkirikokseen liittyen Varkaudesta mahdollisesti Nurmekseen ja sieltä Kainuuseen.

Esitutkinta on vielä kesken eikä sen valmistumisen ajankohtaa toistaiseksi tiedetä.