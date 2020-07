Poliisi epäilee helsinkiläisessä karaokebaarissa tapahtunutta ampumista vahingonlaukaukseksi – kaikki kiinniotetut vapautettu, uhrilla ei hengenvaaraa

Poliisi epäilee, että myöhään eilen illalla helsinkiläisessä karaokebaarissa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa on kyse vahingonlaukauksesta.

Helsingin poliisi kertoo, että vuonna 1994 syntynyt mies oli näpelöinyt ladattua pienikaliiberista asetta taskussaan, jolloin se oli lauennut. Luoti osui lähellä istunutta vuonna 1970 syntynyttä miestä reiteen. Poliisin mukaan epäilyllä ja uhrilla ei tiedetä olleen kanssakäymistä ennen tapahtumaa tai sen jälkeen. Poliisi kertoo, että epäilty poistui ravintolasta vaivihkaa laukauksen jälkeen.

Uhri on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole poliisin mukaan välitöntä hengenvaaraa.

Poliisi otti pian tapahtuneen jälkeen kiinni neljä vuosina 1994–2001 syntynyttä miestä ravintolasta ja sen lähistöltä törkeästä pahoinpitelystä epäiltyinä. Poliisi kertoo, että kaikki kiinniotetut on vapautettu kuulustelujen jälkeen.

Ase on poliisin hallussa, ja sen alkuperän selvittely on kesken. Poliisin mukaan ase on ollut epäillyn hallussa luvatta. Epäilty oli ravintolasta poistuttuaan piilottanut aseen lähialueelle.

Välikohtaus tapahtui ravintola Pataässässä Kruununhaan kaupunginosassa Helsingin ydinkeskustassa hieman ennen iltakymmentä.