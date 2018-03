Poliisi epäilee huumeiden ostajien joutuneen väkivaltaisten ryöstöjen kohteeksi Helsingissä

Poliisi epäilee useiden ihmisten joutuneen väkivaltaisten ryöstöjen kohteiksi yrittäessään ostaa huumeita Helsingissä. Väkivalta on ollut voimakasta ja osa on saanut leikkaushoitoa vaativia kallovammoja, poliisi kertoo.

– Väkivalta on tapahtunut nyrkeillä ja potkimalla, tutkinnanjohtaja Marko Halme sanoo STT:lle.

Poliisilla on Halmeen mukaan tutkinnassa noin kymmenen tapausta, joista joissakin on useampi kuin yksi uhri. Poliisin mukaan kussakin tapauksessa uhreilta on viety joitakin satoja euroja.

Poliisi on pidättänyt kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä epäiltyinä ryöstöistä ja törkeistä ryöstöistä. Epäillyt ovat nuoria ja osa heistä on alaikäisiä, Halme kertoo.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääasiassa Itä-Helsingissä.

Huumeidenkäyttäjät varoitelleet toisiaan

Uhrit ovat kertoneet poliisille sopineensa Tor-verkossa esimerkiksi elektroniikkakaupat, mutta poliisin mukaan on syytä epäillä, että kyse on ollut huumeista. Osa uhreista on myöntänyt tämän.

Poliisin mukaan huumeidenkäyttäjät ovat varoitelleet toisiaan.

– Verkkoon on jopa perustettu vihjepalsta, jossa huumausaineiden ostajia varoitetaan "epärehellisistä myyjistä", poliisi kertoo tiedotteessaan.

Halme sanoo, että kaupat ovat koskeneet pääasiassa Rivotril-tabletteja tai kannabista. Halmeen mukaan poliisi pyrkii tutkinnan yhteydessä selvittämään, ovatko epäiltyjen ryöstöjen uhrit syyllistyneet tapauksessa huumausainerikoksiin.