Poliisi epäilee joensuulaismiestä lapsipornosta – lähes 50 000 kuva- ja videotiedostoa

Joensuussa poliisi on tutkinut lapsipornotapausta, jossa epäiltynä on 27-vuotias mies. Hänen tietokoneiltaan on poliisin mukaan löydetty lähes 50 000 kuva- tai videotiedostoa, jotka sisälsivät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa ja lasta esittävää materiaalia.

Miehen asuntoon tehtiin kotietsintä tammikuussa, jolloin muun muassa hänen käytössään olleet tietokoneet ja mobiililaitteet takavarikoitiin. Samalla asunnosta löytyi kannabisviljelmä.

Miestä epäillään huumausainerikoksesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Poliisi kertoi sunnuntaina, että mies on kuulusteluissa myöntänyt epäillyt rikokset. Hän sanoi kasvattaneensa kannabista omaan käyttöönsä.

Esitutkinta on valmistunut, ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.