Poliisi epäilee kolmea ihmistä erilaisin rikosnimikkein susien hallussapidosta. Epäilty päätekijä on poliisin mukaan Kanta-Hämeessä asuva nainen, jonka epäillään pitäneen susia koirasusien risteytystarkoituksessa.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että nainen on tuonut eläimet Suomeen Venäjältä tai ottanut ne luonnosta. Nainen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja luonnonsuojelurikoksesta.

Poliisi kertoo naisen piilotelleen susiksi epäiltyjä eläimiä myös tuttaviensa luona. Molempia epäillään luonnonsuojelurikoksista, minkä lisäksi toista epäillään eläinsuojelurikoksesta.

– Päädyimme lopulta tekemään kotietsinnän kolmeen eri kohteeseen Etelä-Suomessa. Löysimme yhteensä kolme eläintä, joiden asiantuntijat arvioivat olevan aitoja susia. Arvio tehtiin sekä eläinten ulkonäön että käyttäytymisen perusteella, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Eläimille on tehty dna-määrittely niiden lajin varmistamiseksi. Tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Ei ruokaa tai vettä

Poliisin mukaan kaikki sudeksi epäillyt eläimet olivat huonossa kunnossa ja ne jouduttiin lopettamaan heti.

– Kahta eläimistä pidettiin pimeässä ulkosaunassa, jossa ei ollut kotietsintähetkellä tarjolla ruokaa eikä vettä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan kyseisten eläinten elämän jatkaminen olisi ollut vain kärsimyksen pitkittämistä, Hietala sanoo.

Hietalan mukaan lopettaminen oli ainoa vaihtoehto, sillä eläinten alkuperästä ei ollut tietoa.

– Pelko määrittelemättömien, sudelta näyttävien ja arkojen eläinten luontoon pääsemisestä oli myös varteenotettava uhkakuva.

"Puutteelliset olot vuosien ajan"

Poliisin kertoo, että pääepäilty on kasvattanut koirasusia vuosien ajan. Naisen tilalta löytyi kotietsinnän aikaan paljon eläimiä, muun muassa yli 60 koiraa, joista osa oli koirasusia.

– Poliisin tietoon on tullut, että epäilty on pitänyt eläimiä puutteellisissa olosuhteissa vuosien ajan ja kohtelu on todistajien mukaan ollut epäasiallista. Tutkinnassa on tullut esille sellaisia asioita, että häntä epäillään myös törkeästä eläinsuojelurikoksesta, Hietala kertoo.

Poliisin tutkinta sai alkunsa tammikuun alussa tulleesta vihjeestä.