Poliisi epäilee seksuaalista hyväksikäyttöä Mikkelissä: yliopiston henkilökuntaan kuulunut mies epäiltynä

Itä-Suomen poliisi Mikkelissä tutkii seksuaalirikosepäilyä, jossa yliopiston henkilökuntaan kuulunutta miestä epäillään alaisiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Poliisin mukaan tutkinta on alkuvaiheessa. Useita ihmisiä on kuitenkin jo kuultu, ja tapauksessa on tehty muun muassa tietoteknistä selvitystyötä.