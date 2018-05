Poliisi esittää murhasta epäiltyä sarjakuristajaa vangittavaksi

Poliisi esittää huhtikuisesta murhasta epäiltyä sarjakuristaja Michael Penttilää vangittavaksi, kerrotaan Helsingin käräjäoikeuden pakkokeinokansliasta.

Poliisin käräjäoikeudelle tekemän ilmoituksen mukaan 52-vuotiasta Penttilää epäillään 13. huhtikuuta Helsingissä tehdystä murhasta.

Poliisi tiedottaa, että kerrostalohuoneistosta Helsingin Kalliosta löytyi 4. toukokuuta kuolleena 52-vuotias nainen. Nainen löytyi, kun huoltomies tarkasti asunnon, josta naapurit kertoivat tulevan poikkeuksellista hajua.

– Poliisin alustavien tutkimusten perusteella heräsi epäily, että nainen oli surmattu. Henkirikosepäily varmistui viikonlopun aikana suoritetussa oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa, kertoo rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista.

Poliisi kertoo tutkivansa tapausta murhana, koska on syytä epäillä, että rikos on tehty vakaasti harkiten ja sitä on kokonaisuutta arvostellen pidettävä törkeänä. Poliisi kertoo vaativansa epäiltyä vangittavaksi huomenna, mutta ei nimeä häntä tiedotteessa Penttiläksi.

Kiistää rikoksen

Murhasta epäilty on poliisin mukaan kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Rikokseen ei epäillä liittyvän muita henkilöitä.

Penttilän vangitsemisvaatimusta on määrä käsitellä käräjäoikeudessa huomenna iltapäivällä. Poliisi on pyytänyt istuntoa salaiseksi, ja myös kuvaaminen siellä on kielletty. Vangitsemisvaatimuksesta kertoi tänään Iltalehti.

MTV:n uutiset kertoi maanantaina, että Penttilä oli otettu kiinni Helsingin Siltamäessä sijaitsevasta asunnostaan. Hänet on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.