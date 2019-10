Poliisi etsii Jyväskylässä kateissa olevaa 59-vuotiasta – tässä tuntomerkit

Sisä-Suomen poliisi etsii Jyväskylässä kateissa olevaa 59-vuotiasta miestä. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätäkeskukseen numeroon 112.

Mies on noin 185-senttinen ja hänellä on tummat hiukset ja mustat viikset. Yllään hänellä on kevyt, beigenvärinen tuulitakki, jonka kyljessä on punainen ja valkoinen raita. Jalassaan hänellä on mustat farkut ja siistit, mustat tanssikengät, ja päässään musta myssy.

Mies on nähty viimeksi tänään maanantaina aamulla yhdeksän aikaan Huhtasuolla. Poliisin mukaan on mahdollista, että mies on voinut liikkua etäämmälle Jyväskylän alueelta.