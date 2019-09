Poliisi etsii Muuramesta kadonnutta iäkästä miestä.

Mies on 190 senttiä pitkä ja hoikka. Hän oli pukeutunut ruudulliseen punertavaan flanellipaitaan ja mustiin verryttelyhousuihin, joissa on valkoiset raidat. Miehellä on tummahko parransänki.

Mies liikkuu valkoisella farmarimallisella Toyotalla. Poliisin mukaan on mahdollista, että mies on liikkunut autollaan kauemmaksikin Muuramen alueelta.

Kaikki havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.