Poliisi etsii Pirkanmaalla kadonneita Onnia ja Veetiä – oletko nähnyt kuvan poikia?

Poliisi pyytää havaintoja 15-vuotiaasta Onni Laurikaisesta ja 14-vuotiaasta Veeti Rikkosesta. Viimeinen havainto pojista on Pirkanmaan Ruovedeltä, josta he katosivat perjantaina. Poliisin saamien tietojen mukaan pojat saattavat liikkua Tampereen alueella.

Onni Laurikainen on noin 170-senttinen, hoikka ja ruskeahiuksinen. Veeti Rikkonen on noin 170–175-senttinen ja normaalivartaloinen. Rikkonen on pukeutunut mustaan karvakaulukselliseen takkiin ja farkkuihin.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan Keuruun poliisiasemalle numeroon 0295 448176, lähimmälle poliisille tai akuutissa tilanteessa hätänumeroon 112.