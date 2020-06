Poliisi etsii miestä Multialla – Katosi viime yönä kahdelta

Sisä-Suomen poliisi etsii kadoneeksi ilmoitettua miestä Multian Vehkoossa.

Poliisille ilmoitettiin tänään puoleltapäivin vuonna 1964 syntyneestä miehestä, jonka epäillään kadonneen. Mies on nähty viimeksi Vehkoossa viime yönä kahden maissa.

Kadonneella on yllään keltainen t-paita, vaaleat farkut, mahdollisest verkkaritakki ja lenkkarit. Hän on 173 cm pitkä, vatsakas, mutta muuten normaalivartaloinen ja hänellä on vaaleat pitkähköt hiukset.

Kadonnut voi liikkua jalan tai mahdollisesti polkupyörällä.

Poliisi etsii miestä, ja etsintöihin osallistuu myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Jos sinulla on havainto kadonneesta, soita hätänumeroon 112.