Poliisi etsii murhasta epäiltyä Tampereella – epäilty vuotanut verta, saattaa olla vaarallinen

Miehen kuolemaa Tampereen Vasaratiellä tiistaiaamuna tutkitaan murhana. Sisä-Suomen poliisin mukaan keski-ikäisen miehen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi asunnossaan kello 6–7.13 välillä. Epäilty tekijä oli poliisin mukaan poistunut maastoon ja noussut Leipakantielle. Pakomatka jatkui Turtolankadun sillalle ja etelään Pyykkiojankadun suuntaan.

Poliisin mukaan tekijä on loukkaantunut ja vuotanut verta. Hän saattaa olla vaarallinen.

Epäilty on noin 175 senttiä pitkä, hoikka tai normaalivartaloinen nuorehko aikuinen mies. Hän on parraton. Hänellä oli mustavalkoinen takki ja tumma pipo, mutta hän on voinut olla liikkeellä myös ilman pipoa.

Vihjeet voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi tai numeroon 050 399 8024.