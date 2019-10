Poliisi etsii väkivaltarikoksesta epäiltyä nuorta naista Harjavallassa

Poliisi etsii Harjavallan keskustassa Satakunnassa 17-vuotiasta nuorta naista, jota epäillään vakavasta väkivaltarikoksesta, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Nainen on poliisin mukaan 165 senttiä pitkä ja vaaleahiuksinen. Hänellä on päällään mustat trikoot, musta hupullinen collegepaita ja puolipitkä oliivinvihreä talvitakki. Selässään epäillyllä on reppu, ja mahdollisesti hänellä on mukanaan muu kantamus. Lisäksi nainen on poliisin mukaan verinen.

Poliisi korostaa, että naista ei tule yrittää ottaa kiinni vaan hänet nähneiden tulee soittaa hätänumeroon 112.

Komisario Marko Luotonen kertoi ennen kahdeksaa STT:lle, että poliisi on etsinyt epäiltyä noin kahden tunnin ajan.

– Tämän hetken tietojen mukaan hän on yksin liikkeellä. Ei ole syytä epäillä muuta, Luotonen sanoi.

Poliisi ei toistaiseksi kerro tapahtuneesta enempää.