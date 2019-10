Poliisi haluaa Suomen valvontakamerat kartalle – "Ei tarvitse aina erikseen selvittää, onko tapahtumapaikalla ollut jonkun tasoista kameravalvontaa"

Poliisi haluaa valtaosan Suomen valvontakameroista kartalle. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yleisillä alueilla sijaitsevien valvontakameroiden sijaintien tallennusalusta eli valtakunnallinen kameravalvontakartasto on poliisin tiedotteen mukaan otettu käyttöön.

Kartastoon kerätään kamerahaltijoiden suostumuksella kameroiden sijaintitietoja sekä kameroita omistavien henkilöiden yhteystietoja.

Poliisitarkastaja Pekka Sallinen poliisihallituksesta kertoo tiedotteessa, että kartaston avulla poliisi voi paremmin hyödyntää olemassa olevia valvontakameroita ja niiden parantunutta kuvanlaatua sekä saada nopeammin kuvamateriaalia erilaisista rikostapauksista.

Poliisi pyytää valvontakameroiden omistajilta apua kartaston täydentämisessä.

– Tavoitteenamme on saada valtaosa Suomessa olevista valvontakameroista poliisin kartastoon, jolloin myös rikoksien tutkinta on tehokkaampaa. Tällöin poliisin ei tarvitse aina erikseen selvittää, onko tapahtumapaikalla ollut jonkun tasoista kameravalvontaa. Kartaston avulla tämä selvitys on mahdollista tehdä jo rikosilmoitusta vastaanottaessa, jolloin myöskään tallenteet eivät ehdi tuhoutua kameravalvontajärjestelmissä, Sallinen sanoo.

Hän vakuuttaa, että poliisilla ei ole minkäänlaista pääsyä kameravalvontakartaston kameroiden käyttöjärjestelmiin. Tietojen luovuttaminen kartastoon on vapaaehtoista. Sallisen mukaan poliisilaitokset tulevat lähestymään eri kameravalvojia kartaston täydentämiseksi virallisella pyynnöllä.

Omia kameravalvontaan liittyviä tietoja voi luovuttaa, muuttaa tai poistaa poliisin verkkosivuilla olevien sähköpostiosoitteiden kautta.

Poliisi kaipaa kartastoonsa tietoja muun muassa kameroiden tarkasta sijainnista, kiinteistön osoitteesta, valvontakameran esikatselukuvasta sekä tallenteen säilyvyysajasta ja tallennusmuodosta.