Poliisi ei ole toistaiseksi tavoittanut miehiä, joita epäillään Jämsässä perjantaina tapahtuneesta tapon yrityksestä. Teosta epäillään kahta miestä, jotka hyökkäsivät perussuomalaisten puolueaktiivi Pekka Katajan kotiin.

Poliisi ei ole vahvistanut asianomaisen henkilöllisyyttä, mutta Kataja on itse kertonut asiasta julkisuuteen.

– Tekijöiden henkilöllisyys ei ole vielä selvinnyt, rikoskomisario Annukka Liukkonen Sisä-Suomen poliisilaitokselta kommentoi STT:lle.

Puolue pitää tekoa poliittisesti motivoituneena, poliisi ei ota kantaa

Perussuomalaiset pitää tekoa poliittisesti motivoituneena. Kataja on perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö ja samaa vaalipiiriä edustavan kansanedustajan Jouni Kotiahon (ps.) eduskunta-avustaja.

Poliisi ei ota STT:lle kantaa teon motiivista.

– Ei ole siitäkään lausuttavaa vielä.

Poliisi on hyvin vaitonainen tapahtumien kulusta. Liukkosen mukaan poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan maanantaina kymmeneltä.

Poliisi on aiemmin luonnehtinut Katajan saamia vammoja vakaviksi. Kataja on kertonut Keskisuomalaiselle, että hänellä on diagnosoitu lievä kallonmurtuma, kolme murtunutta kylkiluuta ja pieni aivoverenvuoto. Hänen mukaansa päästä on laskettu 21 iskupaikkaa, joihin hän on saanut tikkejä.