Poliisi julkaisi Joensuun puukotuksesta epäiltyjen nimet ja kuvat – miehiä ei tule lähestyä itse

Itä-Suomen poliisi on julkaissut Joensuun puukotuksesta epäiltyjen miesten nimet ja kuvat Twitterissä. Poliisi sanoo, että miehet ovat vaarallisia, eikä heitä tule itse lähestyä. Miehiä epäillään tapon yrityksestä.

Poliisi pyytää tietoja miesten olinpaikasta hätäkeskukseen 112.

Miesten nimet ovat Roni Svahn ja Jon Susilehto.

Poliisi tiedotti aiemmin, että se etsii kahta epäiltyä, jotka ehtivät paeta rikospaikalta, ravintola Ilonasta, juosten etelään päin.

Paikalta paenneista miehistä toinen on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin. Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175–180 senttiä pitkä.

Joensuussa yökerho Ilonassa viime yönä tapahtunut puukotus sai alkunsa ravintolan tupakkakopista, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Johanna Halttunen.

Kaksi toisilleen tuttua miestä oli alkanut selvitellä välejään tupakkakopissa kello kahden aikaan yöllä. Paikalle tuli kaksi järjestyksenvalvojaa, joista toinen loukkaantui puukotuksessa vakavasti, poliisi kertoo.

Lisäksi vakavasti loukkaantui kaksi muuta miestä. Välejä selvitelleet miehet puolestaan onnistuivat pakenemaan paikalta.

Poliisi pyytää myös ilmoittamaan kaikista puukotukseen liittyvistä tiedoista ja havainnoista Itä-Suomen poliisille numeroon 0295 456 461.