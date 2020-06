Poliisi kehotti lopettamaan Helsingin Black Lives Matter -mielenosoituksen liiallisen väkimäärän takia – protesti keräsi Senaatintorille noin 3  000 osallistujaa

Black Lives Matter -mielenosoitus keräsi Helsingin Senaatintorille tänään noin 3 000 osallistujaa, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä. Poliisi kehotti järjestäjiä lopettamaan mielenosoituksen liiallisen väkimäärän takia.

Julkisten kokoontumisten ja tapahtumien maksimihenkilömäärä on koronarajoitusten vuoksi tällä hetkellä 500 henkeä.

Mielenosoitus sujui poliisin mukaan rauhallisesti.

Poliisin Twitterissä julkaisemasta ilmakuvasta näkyy, kuinka Senaatintori ja Tuomiokirkon rappuset olivat lähes täynnä mielenosoittajia. Ilmeisesti turvavälien noudattamisen vuoksi ihmiset eivät kuitenkaan olleet pakkautuneet torille yhtä tiiviisti kuin monissa muissa siellä järjestetyissä mielenilmauksissa.

Monet mielenosoittajista olivat varustautuneet kasvomaskeilla. Mielenosoittajien kylteissä toistui muun muassa I can't breathe -teksti. George Floyd sanoi Minneapolisissa poliiseille toistuvasti ennen kuolemaansa, ettei hän saa henkeä.

– Poliisi on keskustellut mielenosoituksen järjestäjän kanssa ja kehottanut lopettamaan tapahtuman mahdollisimman nopeasti. Kehotuksen taustalla on kohonnut tartuntariski suuren väkimäärän vuoksi, Helsingin poliisi kirjoitti Twitterissä.

Hieman myöhemmin poliisi kertoi, että tapahtuman järjestäjä on kuuluttanut yleisölle, että mielenosoitus on päättynyt. Poliisin mukaan mielenosoittajat lähtivät tämän jälkeen liikkeelle Aleksanterinkadulle, josta he kääntyivät Mannerheimintielle pohjoisen suuntaan. Poliisi kertoi ohjaavansa liikennettä alueella.

Black Lives Matter -mielenosoituksessa protestoitiin Yhdysvaltain poliisin mustiin kansalaisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan.