Poliisi keskeytti palautukset Irakiin – sisäministeri Ohisalo Suomen palauttaman irakilaisen kuolemasta STT:lle: Karuimmillaan virheet voivat johtaa tällaiseen

Helsingin poliisi pidättäytyy toistaiseksi palautuksista Irakiin pois lukien rikosperusteiset palautukset, joita jatketaan edelleen. Myös muiden maiden osalta tilannetta selvitetään, Helsingin poliisi kertoo tviitissään.

Poliisin nyt tekemä päätös koskee koko Suomea. Helsingin poliisi vastaa kaikesta ulkomaalaisten palauttamisesta pois Suomesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) katsoo, että Helsingin poliisin lauantaina tekemä päätös Irakiin tehtävien palautusten keskeyttämisestä toistaiseksi on perusteltu. Ohisalon mukaan aikalisä on tarpeellinen, jotta Maahanmuuttovirasto (Migri) ja poliisi voivat käydä asiaa läpi.

Sisäministerin mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n Suomelle antama langettava päätös on häpeällinen. EIT antoi tällä viikolla Suomelle langettavan päätöksen tapauksesta, jossa turvapaikkaa hakenut irakilaismies karkotettiin kotimaahansa 2017. Mies ammuttiin Bagdadissa pian palautuksen jälkeen.

– Karuimmillaan virheet voivat johtaa tällaiseen. Minun tehtäväni on varmistaa, että tällaista ei enää koskaan tapahtuisi, Ohisalo sanoo STT:lle.

Tutki työkseen korruptiota

Ohisalon mukaan EIT:n langettava päätös oli "viimeinen osoitus" siitä, että näitä virheitä on Suomessa tapahtunut.

– Maahanmuuttovirasto on sanonut, että he eivät ole täysin varmoja siitä, kuinka montaa ihmistä tällainen riskiarvion pettäminen on mahdollisesti Suomessa koskenut. Olisi syytä käydä läpi, millaisia ryhmiä tämä tosiasiallisesti koskee, ja miten näiden ihmisten kanssa sitten toimitaan.

Suomesta Irakin palautettu mies oli palvellut kotimaassaan majurina Saddam Husseinin hallinnon alla vuoteen 2002. Sen jälkeen mies tutki EIT:n mukaan Irakin sisäministeriössä työkseen korruptiota ja ihmisoikeusrikkomuksia. Tutkintojen kohteena oli usein virkamiehiä, jotka osallistuivat puolisotilaallisiin shiiaryhmiin.

Jutun EIT:hen vei miehen tytär. Tyttären mukaan mies yritettiin tämän jälkeen ampua, perheen autossa räjähti pommi ja tytär yritettiin siepata.

Perhe saapui Suomeen syyskuussa 2015, ja isä haki kansainvälistä suojelua.

"Oikeusvaltio ei onnistunut turvaamaan oikeutta elämään"

Suomen valtion mukaan Maahanmuuttovirasto katsoi päätöksessään, että väkivaltaisilla tapahtumilla ennen miehen Suomeen tuloa ei välttämättä ollut mitään tekemistä miehen henkilökohtaisten ominaisuuksien tai taustan kanssa. Hallinto-oikeus taas totesi, että väkivallanteot olivat mahdollisesti seurausta yleisestä huonosta turvallisuustilanteesta Irakissa.

EIT katsoi, etteivät Maahanmuuttovirasto ja Helsingin hallinto-oikeus ottaneet miehen taustaan liittyviä riskejä ja aiempia tapahtumia riittävästi huomioon kielteisen turvapaikkapäätöksen antaessaan. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanokieltohakemuksen eikä myöntänyt miehelle valituslupaa.

EIT katsoi, että viranomaiset olivat tai niiden olisi pitänyt olla tietoisia siitä, että mies saattaisi joutua hengenvaaraan Irakissa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomi rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jossa turvataan jokaisen oikeus elämään. Lisäksi Suomi rikkoi EIT:n mukaan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa karkottaessaan irakilaismiehen.

Sisäministeri Ohisalo arvioi EIT:n annettua päätöksensä, että on erittäin vakavaa, ettei oikeusvaltio ole onnistunut suojelemaan kaikkein tärkeimmän oikeuden eli elämän turvaamista.

Poliisin oma päätös

Ohisalo korostaa, että palautusten keskeyttäminen oli poliisin oma päätös.

– Sisäministerillä ei ole toimivaltaa palautuksiin. Poliisi on tässä se toimivaltainen viranomainen. Minun vastuullani on edellyttää, että hallinnon alalla ei rikota lakeja. Palautuskielto on perustuslaissa, Ohisalo muistuttaa.

Ministerin mukaan turvapaikkahakemusten käsittely on Suomessa jo nyt selvästi eri tasolla kuin se oli vuosina 2015 ja 2016.

– Nykyisin Maahanmuuttoviraston prosessit ovat paljon paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin. Migri sai juuri myös lisärahoitusta loppuvuoden toimintaansa, sisäministeri muistuttaa.