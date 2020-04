Poliisi kiitti suomalaisia Uudenmaan rajasulun noudattamisesta pääsiäisenä – takaisin käännytettyjä silti suhteessa enemmän kuin arkena

Poliisin mukaan Uudenmaan maakuntarajan valvonta sujui pääsiäisenä rauhallisesti. Helsingin poliisilaitos kiittikin kansalaisia rajasulun noudattamisesta.

Samalla poliisi kuitenkin totesi, että virkavalta joutui ohjaamaan maakuntarajalta takaisin tavanomaista enemmän ihmisiä. Tämä tarkoittaa, että käännytettyjä oli rajalle tulleiden kokonaismäärästä suhteessa suurempi osa kuin rajasulun ajan arkipäivinä.

– Kansalaiset ovat noudattaneet maakuntarajan liikkumisrajoitusta pääsääntöisesti hyvin, ja siitä kiitos heille. Mukana on kuitenkin ollut myös niitä, joille maakuntarajan ylittäminen ei ole ollut rajoitusten mukaan sallittua, ja osa on ollut piittaamaton ylityskiellolle, sanoi komisario Tuukka Skottman Helsingin poliisilaitokselta.

– Kyllä siinä on sellainen piikki ollut (pääsiäisenä) havaittavissa, eli sitä rajanylitystä on pyritty tekemään enemmän väärillä perusteilla, hän arvioi STT:lle.

Ilman hyväksyttävää syytä rajan yli pääsiäisenä yrittäneitä on silti ollut Skottmanin mukaan "kokonaisuuteen nähden vähän".

Liikennettä neljäsosa arkipäivien määrästä

Pääsiäisenä Uudenmaan rajoilla on tarkastettu päivittäin keskimäärin noin 10 000 rajan yli pyrkinyttä. Esimerkiksi sunnuntaina maakuntarajalle saapui poliisin tarkastuspisteille runsaat 7 700 ajoneuvoa. Sunnuntaina poliisi ohjasi takaisin liki 130 ajoneuvoa ja sakotti 12:ta ihmistä valmiuslain rikkomisesta.

Maaliskuun lopulla alkaneen rajasulun aikana arkipäivinä Uudenmaan rajaliikenne on ollut selvästi vilkkaampaa kuin pääsiäisenä. Tarkastettujen autojen määrä on ollut arkipäivinä noin 40 000–45 000, minkä lisäksi on tarkastettu useita satoja junamatkustajia päivittäin.

Uudenmaan liikkumisrajoituksella tavoitellaan koronavirusepidemian leviämisen estämistä. Rajan ylityskielto ja sen valvonta jatkuvat tämänhetkisen tiedon mukaan ensi sunnuntaihin 19. huhtikuuta saakka.