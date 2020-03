Poliisi muistuttaa: Liikkumisrajoitukset vaikuttavat merkittävästi työmatkaliikenteeseen – "Joukossa on ollut sellaisia, että vähän kuin kokeillaan"

Uudenmaan rajalla on odotettavissa huomenna huomattavaa ruuhkaa, kun työmatkaliikenne alkaa maanantaina, muistuttaa poliisi. Poliisin mukaan on mahdotonta arvioida etukäteen, miten pitkät jonot rajalla silloin on.

– Ihmiset voivat vaikuttaa paljon oman ja muiden työmatkan sujuvuuteen. Jos mahdollista, tee etätöitä. Jos työpaikalle meneminen on välttämätöntä, matkusta ruuhka-aikojen ulkopuolella ja varaa runsaasti aikaa, sanoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Aikaa on syytä varata tavallista enemmän myös joukkoliikenteessä matkustamiseen, sillä poliisi tekee tarkistuksia junissa ja busseissa.

Poliisin tiedotteessa suositetaan ottamaan mukaan myös mahdollinen työnantajan todistus työmatkasta tai muu dokumentti työstä. Poliisi ei vaadi todistusta, mutta sellainen sujuvoittaa tarkastusten tekemistä.

– Voit näyttää lappua ajoneuvon ikkunan läpi tai ikkunan raosta, jos todistus on riittävän selkeä. Poliisi voi kuitenkin käskeä avaamaan ikkunan ja kysyä lisätietoja, tiedotteessa sanotaan.

Poliisi tekee osalla valtaväylistä muutoksia liikennejärjestelyihin, jotta raskas liikenne sujuisi jouhevasti.

Uudenmaan liikkumisrajoitus astui voimaan lauantaina. Rajoituksella pyritään hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Poliisi tarkisti yli 16 000 ajoneuvoa

Lauantaina poliisi tarkisti yhteensä 16 555 ajoneuvoa Uudenmaan ja naapurimaakuntien rajalla. Poliisin mukaan ajoneuvoista 835 käännytettiin. Sunnuntaina aamuyhdeksään mennessä maakuntarajalle oli saapunut 1 702 ajoneuvoa, joista 58 käännytettiin.

Ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisista kertoo, että tarkastukset ovat sujuneet rauhallisesti ja kulkijat ovat toimineet poliisin valvomilla sulkupisteillä asiallisesti. Hän kuitenkin toivoo poliisin puolesta, että maakuntarajaa ei pyrittäisi ylittämään turhaan, jos sille ei ole asiallisia edellytyksiä.

– Joukossa on ollut sellaisia, että vähän kuin kokeillaan, vaikka välttämättömyyden edellytykset eivät täyty, Höök sanoo STT:lle.

Eduskunta hyväksyi asetuksen Uudenmaan eristämisestä myöhään perjantaina. Maakuntarajan saa ylittää vain välttämättömästä syystä, kuten työssäkäynnin vuoksi. Höök ei kommentoi, kuinka moni on kokeillut ensimmäistä päivää käynnissä ollutta valvontaa "turhaan".

– Muutamakin on liikaa. Se hidastaa toimintaa ja liikennettä, ja muut kärsivät tällaisesta turhasta toiminnasta, Höök sanoo.

Liikkumistarpeensa voi kertoa niin kirjallisesti kuin suullisesti, mutta valmis kirjallinen todiste nopeuttaa Höökin mukaan tarkastamista.

Lauantain aikana valmiuslain rikkomisesta annettiin yksi sakko.

Junissa vain satoja matkustajia

Poliisi aloitti valvonnan Uudenmaan rajoilla perjantain ja lauantain välisenä yönä 30 kiinteällä tarkastuspisteellä sekä liikkuvalla valvonnalla. Liikkumiskielto Uudenmaan maakunnan rajoilla astui voimaan puoliltaöin koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Junissa oli lauantain aikana 746 matkustajaa, joista 19 käännytettiin. Tarkastuksia junaliikenteessä tehdään sekä asemilla että junissa, Höök kertoo.

VR ei kommentoi sitä, millaista liikennettä se odottaa raiteille maanantaille työmatkaliikenteen myötä. Viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoo STT:lle yleisesti, että yhtiön matkustajamäärät ovat romahtaneet.

– Meillä on jopa 90 prosenttia vähemmän matkustajia kuin viime vuonna samaan aikaan. Eli junissa on todella hyvin tilaa, Tuominen sanoo.

Matkustusrajoitus on voimassa 19. huhtikuuta asti.