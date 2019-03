Poliisi myöntää: Vähäisiä rikoksia, kuten pyörävarkauksia, ei ehditä tutkimaan missään päin Suomea

Jonne Rinne: Rikoksia jää selvittämättä, vaikka tekijä tiedettäisiin

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne, 37, puhuu kuin italialainen: nopeasti, paljon ja usein käsillään elehtien. Etenkin silloin, kun ay-johtajalla on vakavaa asiaa poliisin toimintaympäristöstä.

Jyväskylästä kotoisin oleva, nykyään Järvenpäässä asuva Rinne muistetaan myös Poliisit-sarjan kahdelta ensimmäiseltä tuotantokaudella.

Suomessa poliisia arvostetaan valtavasti, mutta tietyissä porukoissa poliisin vastustaminen voi tuoda sankaruutta. Kuinka paljon ”virkavaltavastaisuutta” tulee kentällä vastaan?

Tiettyjen kerhojen jäsenet voivat hakea tuollaisella kannuksia, mutta ammatti- ja taparikolliset ymmärtävät, että joskus jäädään kiinni ja aina tulee uusia sinitakkeja.

Poliisin vastustaminen on kuitenkin tutkitusti arkipäiväistynyt. Kiinniottotilanteissa joudutaan käyttämään enemmän voimaa. Olen huolissani, että meille käy samalla tavalla kuin Ruotsissa. Siellä on ruvettu pitämään arkipäiväisenä, että niskaan tulee kiviä ja pyrotekniikkaa.

Tänä vuonna on kohuttu ”juttujen tappamisesta”. Siitä, että poliisilaitokset ovat sopineet syyttäjän kanssa massarikosten tutkinnan rajoittamisesta. Millaisia ajatuksia kohu on poliisikunnassa herättänyt?

On hienoa, että toimittajat ovat nostaneet tämän kansalaiskeskusteluun. Jos meillä on pimeä rikos (ei tekijää tiedossa), joka ei ole ylitörkeä eikä yhteiskunnallisesti merkittävä, niin valitettavasti se joudutaan laittamaan keskeytystilaan. Jos sitten kotietsinnässä löydetään varastettua tavaraa ja esimerkiksi polkupyörän runkonumero on järjestelmässä, niin asia etenee.

Päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta tekee syyttäjä. Voi olla, että tekijäkin on tiedossa, mutta katsotaan, että teko on omaisuusarvoltaan vähäinen, jolloin syyttäjä rajoittaa tutkintaa vähäisyysperiaatteella. Se turhauttaa poliisikuntaa ja antaa huolestuttavan viestin meidän asiakkaille. Mutta nykyresursseilla tilanne on tämä.

Eli vähäisiä omaisuusrikoksia, kuten pyörävarkauksia ei ehditä tutkimaan missään päin Suomea?

Käytännössä ei. On ollut niitäkin tapauksia, joissa kansalainen on itse kaivanut perustellun epäillyn. Mutta pystytäänkö me silti lähettämään partio paikalle? Aika harvoin.

Pitäisikö tämä kertoa kansalaisille avoimemmin?

Pitäisi – ja sitähän me tehdään koko ajan. Satatuhatta poliisin hälytystehtävää miljoonasta jää vuosittain ajamatta. Miettikää mikä poru nousisi, jos palokunnalla jäisi joka kymmenes tehtävä suorittamatta? Poliisin kohdalla tästä on tullut uusi vakio.

Se on huolestuttavaa. Poliisin luottaa 95 prosenttia kansalaisia, mutta meidän palvelutaso on ehkä 70 prosentissa. Jos tämä jatkuu pidempään, myös luottamus laskee.

Millainen imu poliisikoulutuksella on tällä hetkellä?

Tulijoita on aina, mutta saadaanko hakijoiksi sellaiset ihmiset, jotka täyttävät poliisin standardit? Voidaanko heidät päästää puuttumaan kansalaisten perusoikeuksiin, käyttämään voimaa ja jopa ampuma-asetta. Jos halutaan kilpailla pienenevistä ikäluokista, ammatin pitää olla houkutteleva esimerkiksi palkkauksen suhteen. Vaikka tämä on kutsumusammatti, niin sähkölasku ja maitopurkki maksavat poliisille saman verran kuin muillekin.

Poliisien määrä on vähentynyt 2000-luvulla noin 800:lla. Samaan aikaan yksityinen turvallisuusala on kasvanut. Uhkaako se poliisin resursseja?

Se on haaste. Poliisin työ ei ole kaikille nuorille enää elämän mittainen. Jos he kokevat, että heistä ei haluta aidosti pitää kiinni, he vaihtavat alaa. Turvallisuusalalla palkka on sama, mutta se tulee kaksi kertaa kuukaudessa.

Entä mitkä ovat poliisin työn vetovoimatekijöitä?

Kaikki operatiivinen toiminta on äärettömän mielenkiintoista, sen takia itsekin lähdin alalle. Lisäksi työn mukana tulee ihmisten arvostus. Voin tunnustaa, että tuntuu hyvältä sanoa, että olen poliisi.

Seppo Kolehmainen: Mikään sovellus ei hoida kotihälytyksiä tai rikostutkintaa

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, 59, puhuu kuin kainuulainen: rauhallisesti, harkiten ja ääntään korottamatta. Nurmeksesta kotoisin oleva Kolehmainen aloitti uransa Helsingin poliisilaitoksella vuonna 1982 ja on työskennellyt urallaan muun muassa moottoripyöräpoliisina ja Karhu-ryhmässä.

Pihtiputaan poliisisurmat herättivät aikoinaan keskustelua poliisin työn turvattomuudesta. Millainen turvallisuustilanne kentällä nykyisin on?

Vuoteen 1969 verrattuna on menty jättiläispaljon eteenpäin. Tekniikat, taktiikat ja välineet ovat kehittyneet ja hankintoja on tehty työturvallisuus edellä: viimeksi panssariajoneuvot. Silti poliisin työssä on aina epävarmuustekijänsä. Asiakkaiden toiminta voi olla todella arvaamatonta.

Mitä suomalaisen rikollisuuden ilmiöitä seuraat erityisen huolestuneena juuri nyt?

Lapseen kohdistuneet seksuaalirikokset ovat kuvottava rikollisuuden laji. Lisäksi olen huolissani netistä rikosvälineenä. Esimerkiksi petokset ovat siirtyneet valtaosin verkkoon, emmekä ehdi tehdä siellä tarpeeksi ennaltaestävää työtä. Lisäksi verkossa on tahoja, kuten trollit ja valeuutiset, jotka haluavat luoda säröä yhteiskuntaan.

Olen myös huolissani järjestäytyneestä rikollisuudesta. Se ei ole vielä lonkeroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta ei tarvitse katsoa kuin naapurimaita, niin tilanne on toinen. Ruotsissa ihmisiä kuolee jengien yhteenotoissa.

Pitäisikö poliisin kertoa avoimemmin siitä, millaiset resurssit sillä on tutkia mitäkin? Näin ihmiset eivät kuormittaisi järjestelmää ”turhilla” rikosilmoituksilla?

Olen miettinyt tätä paljon. Ajattelen niin, että en halua ruikuttaa resursseista julkisuudessa, vaan yritän vaikuttaa poliitikkoihin ja eduskuntaan. Siellähän päätökset tehdään. En myöskään halua lietsoa turvattomuutta.

Kenties meidän pitäisi silti muuttaa retoriikkaamme ja kertoa avoimesti, millainen poliisin suorituskyky on. Nyt kansalaisten odotusarvo siitä, mihin poliisi kykenee, on liian korkea.

Jos poliisin resurssit eivät merkittävästi kasva, eikö organisaatiota voida tehostaa esimerkiksi digitalisaation avulla?

Ei tässä voi vetää kaneja hatusta. Me olemme digitalisoineet esimerkiksi automaattisen liikenteenvalvonnan ja rekisterikilpien lukulaitteet. Poliisin kotihälytyksiä tai rikospaikkatutkintoja mikään sovellus ei valitettavasti hoida. Lisäksi uusia tehtäviä tulee koko ajan: esimerkiksi matkustajatietorekisterin luominen ja ylläpito sekä järjestelmän avulla löydettyjen ”hittien” hoitaminen.

Poliisi valvoo muun yhteiskunnan lisäksi itseään. Millaisessa kunnossa omavalvonta on ja mitä Jari Aarnion tapauksesta on opittu?

Aarnion tapaus on käyty huolellisesti läpi ja tehty koko ajan korjaustoimia. Kun hovioikeus antaa päätöksensä, katsotaan vielä kerran, onko jotain uutta otettavissa opiksi. Käsittääkseni tällainen ei olisi enää mahdollista. Aarnion jälkeen on luotu jokaiseen poliisilaitoksen oikeusyksiköt, meillä on sisäiset tarkastajat ja viimeisimpänä on luotu eettinen kanava, jossa voi nimettömänä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Lisäksi paljastuneet väärinkäytökset on käyty asianmukaisesti läpi. Se osoittaa, että järjestelmä toimii, eikä poliisissa suojella ketään.

Viime vuonna kohuttiin poliisien ”salaisen Facebook-ryhmän” rasistisesta kirjoittelusta. Miten koet, että tämä kohu käsiteltiin?

Tiukasti ja asiallisesti. Heti kun kuulin ryhmästä, puutuin asiaan ja määräsin asian selvitettäväksi. Materiaali toimitettiin poliisilaitosten oikeusyksiköihin ja joihinkin tapauksin puututtiin huomautuksilla ja varoituksilla. Poliisilaissa lukee, että poliisin pitää käyttäytyä myös vapaa-ajalla siten, että luottamus ei kärsi. Vaikka sosiaalisen median ryhmä olisi suljettu, pitää tuntea vastuu, mitä sinne kirjoittaa.

Koetko, että poliisin brändi on saanut kolhuja viime aikoina?

En. Perustelen tätä hyvillä tuloksilla luotettavuusmittauksissa. Kansalaiset ovat nähneet, että poliisi ei mene piiloon negatiivisten uutisten kohdalla, vaan käsittelee asiat suoraan ja yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa.