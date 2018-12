Poliisi on ottanut lappeenrantalaisen miehen kiinni jo 178 kertaa tänä vuonna

Lappeenrantalainen 65-vuotias mies on otettu tänä vuonna jo 178 kertaa kiinni Kaakkois-Suomen poliisin alueella. Suurin osa kiinniotoista on tapahtunut Lappeenrannassa. Lisäksi mies on ollut kiinniotettuna tänä vuonna Itä-Suomen poliisialueella neljästi ja Hämeessä kerran. Vuoden 2013 jälkeen miehellä on poliisin rekisterissä kaikkiaan 458 kiinniottomerkintää.

Kaakkois-Suomen poliisin rikosylikonstaapeli ja tutkinnanjohtaja Ilkka Vainikka kertoo, että määrät ovat hyvin poikkeuksellisia. Hän arveli, että kyseessä saattaa mahdollisesti olla kyseenalainen ennätys poliisin tekeminen kiinniottojen määrässä.

Poliisi on ottanut miehen kiinni pääsääntöisesti näpistysten sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen takia. Vainikan mukaan mies ei ole kuitenkaan vaaraksi muille ihmisille.

– Yrityksille ja kauppiaille hän tietenkin aiheuttaa mielipahaa, Vainikka sanoo.

Vainikka kertoo, että välillä mies on ollut monta kertaa kiinniotettuna saman päivän aikana.

– Hänet on voitu laskea meiltä aamulla puoli kahdeksan kohti uusia seikkailuja, niin voi olla, että hän on palannut jo aamukymmeneltä takaisin. Lyhin vapausaika taisi kestää kerran noin 25–30 minuuttia, Vainikka kertoo.

Poliisin tiedotteessa todetaan, että mies on käynyt todistettavasti lähes ulkomailla tammikuussa 2017, jolloin hänet otettiin kiinni Maarianhaminassa.