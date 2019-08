Poliisi on saanut pidemmän aikaa ilmoituksia nuorison hurjastelusta alueella, jolla 17-vuotiaan äänekoskelaisnuoren kuolemaan johtanut ulosajo tapahtui

17-vuotias äänekoskelainen nuori mies kuoli liikenneonnettomuudessa Konnevedellä perjantai-iltana. Hätäkeskukseen tuleen ilmoituksen mukaan pienehköllä hiekkatiellä Konnevedellä Varjolantiellä oli tapahtunut henkilöauton raju ulosajo. Pelastuslaitos sai hälytyksen tieliikenneonnettomuudesta puolen kymmenen jälkeen perjantai-iltana.

Poliisin alustavan tutkinnan mukaan henkilöauto suistui vasemmalle kaartuvassa mutkassa ulos tieltä ja törmäsi oikea kylki edellä suurehkoon puuhun.

Rikoskomisario Sami Salon mukaan päihteillä ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole osuutta asiaan. Ulos ajaneen auton nopeutta selvitetään edelleen, mutta Salon mukaan tilannenopeus on ollut joka tapauksessa liian suuri.

Autossa oli onnettomuushetkellä kuljettaja ja kaksi matkustajaa. Etupenkillä matkustajana ollut 17-vuotias äänekoskelaisnuori menehtyi onnettomuuspaikalla. Henkilöautoa kuljettanut 20-vuotias nuori mies sekä takapenkillä matkustanut nuori mies toimitettiin sairaalahoitoon.

– Tältä alueelta on tullut pidemmän aikaa ilmoituksia poliisille, että nuoriso ajelee teillä huomattavan kovaa. Poliisi on käynyt siellä liikennettä valvomassa ja valistamassa nuorisoa näistä vaaroista. Kunnankin puolesta on siitä kannettu huolta, Salo kertoo.

– Nyt sitten selvitellään, että onko tällä onnettomuudella yhteyttä näihin aikasempiin hurjasteluihin.

Alustavien tutkimusten ja olosuhteiden perusteella asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemantuottamuksena.

Poliisi pyytää tapauksesta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon 0295 448 012.

Juttua päivitetty kello 10.56.