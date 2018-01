Poliisi paljasti marihuanan myyntiverkoston: Myyty laajamittaisesti alaikäisille

Poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan huumausainerikosjutussa Espoossa, jossa on pidetty hallussa, myyty ja välitetty yhteensä liki kahdeksan kiloa marihuanaa.

Poliisin mukaan huumausainetta on myyty laajamittaisesti alaikäisille, ja päätekijätkin ovat vasta 16- ja 18-vuotiaita. Poliisi tiedottaa päässeensä tapauksen jäljille puuttuessaan elokuussa Leppävaarassa huumausaineen käyttörikokseen, kun poliisipartio oli tavannut kaksi marihuanaa polttanutta nuorta.

Syyteharkintaan siirtyneen jutun esitutkinnassa on ollut vangittuna yksi henkilö ja neljä on ollut pidätettynä. Kuulusteltu on lisäksi useita muita henkilöitä.

Jopa yläkouluikäisiä

Poliisi kertoo saavansa runsaasti ilmoituksia ja vihjeitä tapauksista, joissa jopa yläkouluikäiset nuoret ovat tekemisissä kannabiksen tai muiden huumausaineiden kanssa. Nuorten kerrotaan rahoittavan omaa aineiden käyttöään myymällä huumausaineita edelleen.

Poliisi varoittaa nuorten olevan vaarassa ajautua sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Esimerkiksi velkaantuminen aiheuttaa väkivallan riskin kasvua tai palvelusten tekemistä velan perijöille.