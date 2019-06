Poliisi partioi panssariautoilla Himoksen harrikkatapahtumassa – Jyväskylässä päivittäiseen käyttöön syksyllä

Jämsän Himoksella käynnissä olevaa Harley-Davidson-harrastajien kokoontumisajoa valvovilla poliiseilla käytössä olevat panssariautot ovat herättäneet huomioita kävijöissä. Tyypillisesti järeämpää kalustoa on totuttu näkemään poliisin käytössä vaativissa tilanteissa, joissa on aseellista uhkaa tai joukkojenhallintatehtävissä, kuten osallistujamäärältään suurilukuisissa mielenosoituksissa tai jalkapallo-otteluissa, joissa on ennakoitu väkivaltaisia yhteenottoja.

– Tällaisia uhkakuvia ei Himokseen liittyen ole tiedossa. Uusia autoja ei ole hankittu autotalliin seisomaan, vaan ne ovat partioinnissa päivittäisessä aktiivisessa käytössä, komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisista sanoi.

Poliisihallitus hankki viime vuoden lopussa poliisiyksiköille 15 panssariautoa, joista valtaosa on jo päivittäisessä käytössä. Autot on sijoitettu poliisilaitoksiin ympäri maata. Jyväskylän katukuvassa autoa ei ole toistaiseksi nähty.

– Keski-Suomeen saamme auton tähän tietoon syksyllä ja sitä tullaan käyttämään säännöllisesti normaalisissa partioinnissa ja se tulee olemaan tuttu näky esimerkiksi Jyväskylän Kävelykadulla sekä yleisötilaisuuksissa, joissa teemme näkyvää ja ennaltaestävää valvontaa. Auton näkyminen ei siis tarkoita, että meneillään olisi joku vaaratilanne, Lindholm sanoi.

Panssaroidut autot ovat luotisuojattuja ja muiden poliisin hälytysajoneuvojen tapaan teknisesti varusteltuja. Malliltaan kyseessä on Mercedes-Benz LAPV 5.4. Yksi auto varusteineen maksaa Poliisihallituksen mukaan noin 400 000 euroa.